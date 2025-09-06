 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Rugby Championship

Los Pumas cayeron ante Australia en la última jugada y perdieron una chance clave

La Selección Argentina de rugby cayó 28-24 frente a los Wallabies, luego de estar gran parte del partido en ventaja. El resultado impidió a la Albiceleste superarlos en el ranking mundial, decisivo para el sorteo del Mundial 2027.

6 de Septiembre de 2025
Angus Bell, apoya el try decisivo
Angus Bell, apoya el try decisivo Foto: Dave Hunt/AAP

Los Pumas estuvieron muy cerca de conseguir un triunfo histórico en el Rugby Championship, pero Australia se lo arrebató en la última jugada. El equipo dirigido por Felipe Contepomi cayó 28-24 en un encuentro disputado este sábado y dejó pasar la oportunidad de superar a los Wallabies en el ranking internacional, un factor clave de cara al sorteo del Mundial 2027.

 

La Albiceleste mostró un primer tiempo sólido, con orden defensivo y efectividad en los penales ejecutados por Santiago Carreras. Incluso logró tries a través de Delguy y Lucio Cinti, lo que le permitió irse al descanso con ventaja y buenas sensaciones.

Sin embargo, en la segunda parte, el conjunto argentino bajó su rendimiento y sufrió la potencia del local. Joseph-Aukuso Suaalii apoyó en dos oportunidades y la indisciplina del equipo argentino —incluida una amarilla a Mateo Carreras— condicionó el cierre.

 

A dos minutos del final, Juan Cruz Mallía le devolvió la ventaja a Los Pumas con un penal, pero la presión australiana se impuso y en la última jugada llegó el try definitivo de los Wallabies, que sellaron el triunfo 28-24.

 

La revancha será la próxima semana en Sidney, donde el seleccionado argentino buscará corregir errores y recuperar terreno en el torneo. (con información de Clarín)

Temas:

Los Pumas Rugby Championship Australia Wallabies
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso