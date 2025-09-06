Los Pumas cayeron ante Australia en la última jugada y perdieron una chance clave

Los Pumas estuvieron muy cerca de conseguir un triunfo histórico en el Rugby Championship, pero Australia se lo arrebató en la última jugada. El equipo dirigido por Felipe Contepomi cayó 28-24 en un encuentro disputado este sábado y dejó pasar la oportunidad de superar a los Wallabies en el ranking internacional, un factor clave de cara al sorteo del Mundial 2027.
La Albiceleste mostró un primer tiempo sólido, con orden defensivo y efectividad en los penales ejecutados por Santiago Carreras. Incluso logró tries a través de Delguy y Lucio Cinti, lo que le permitió irse al descanso con ventaja y buenas sensaciones.
🦵🇦🇷 ¡La diestra de Juan Cruz Mallía puso al frente a #LosPumas en el final del encuentro!#RugbyChampionship 🔽 pic.twitter.com/iDO81cbuHk— ScrumRugby (@ScrumESPN) September 6, 2025
Sin embargo, en la segunda parte, el conjunto argentino bajó su rendimiento y sufrió la potencia del local. Joseph-Aukuso Suaalii apoyó en dos oportunidades y la indisciplina del equipo argentino —incluida una amarilla a Mateo Carreras— condicionó el cierre.
A dos minutos del final, Juan Cruz Mallía le devolvió la ventaja a Los Pumas con un penal, pero la presión australiana se impuso y en la última jugada llegó el try definitivo de los Wallabies, que sellaron el triunfo 28-24.
La revancha será la próxima semana en Sidney, donde el seleccionado argentino buscará corregir errores y recuperar terreno en el torneo. (con información de Clarín)