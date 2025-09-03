 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Joven DT de Paraná fue protagonista en la cena de la Fundación River

Abraham Lell, referente barrial, viajó a Buenos Aires, conoció el Monumental, participó de una cena con Marcelo Gallardo y compartió su historia con la Fundación River, fruto de años de trabajo en el fútbol comunitario.

3 de Septiembre de 2025
Abraham "Morocho" Lell, quien es DT en la cancha de fútbol del barrio Antártida Argentina de Paraná, vivió un fin de semana único: El referente del fútbol barrial viajó a Buenos Aires, conoció el estadio Monumental y disertó en la cena de la Fundación River ante la presencia de Marcelo Gallardo y jugadores del equipo millonario.

 

"Fue una experiencia importante que en lo personal me enorgullece mucho", contó el joven, al recordar el momento especial compartido con el entrenador riverplatense y las figuras del plantel. El encuentro se dio en el marco de su vínculo con la Fundación River, que acompaña proyectos sociales en distintas provincias y reconoce a quienes trabajan por la inclusión a través del deporte.

De la canchita barrial a la Fundación River

En Paraná, Lell lleva adelante un proyecto junto a la organización Suma de Voluntades, con el apoyo de la Fundación River, que lo capacitó y le brindó herramientas para continuar enseñando no solo fútbol, sino también valores de vida a los más chicos.

 

"Empecé en el barrio San Martín, donde se hizo una cancha, luego se trasladó a Antártida Argentina donde mucha gente y vecinos colaboraron", relató el entrenador.

El espacio se transformó en un punto de encuentro para decenas de niños y niñas que encuentran en la pelota una posibilidad de aprendizaje y contención. Antes de dedicarse al trabajo comunitario, Abraham jugó en Viale FBC y en otros clubes entrerrianos, siempre vinculado a la pasión por el fútbol.

 

Hoy, lejos de las canchas profesionales, el “Morocho” sigue enfocado en los chicos del barrio paranaense, a quienes guía con la misma pasión que lo llevó a ser parte de la experiencia en Buenos Aires. Su historia refleja cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación social, capaz de abrir caminos y generar oportunidades en contextos adversos. (Nueva Zona)

Temas:

Fundación River River Plate Marcelo Gallardo River
