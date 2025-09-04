Independiente afuera de la Copa Sudamericana: sanciones y multa de Conmebol

Independiente quedó afuera de la Copa Sudamericana luego de que Conmebol resolviera sancionar al club tras los incidentes ocurridos en Avellaneda en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile. El organismo determinó que el conjunto trasandino pase a la próxima ronda y enfrente a Alianza Lima a puertas cerradas en el estadio de Coquimbo.

El encuentro había sido suspendido cuando comenzaba el segundo tiempo, con el marcador igualado 1-1. Ese resultado clasificaba a los chilenos, que en la ida se habían impuesto 1-0. Tras las audiencias y descargos presentados por ambas instituciones, el fallo del Tribunal confirmó la eliminación del Rojo.

Conmebol también impuso sanciones deportivas y económicas. Independiente deberá pagar una multa de 250 mil dólares y afrontar siete partidos sin público en competencias internacionales, tanto de local como de visitante. Universidad de Chile, por su parte, recibió una multa de 150 mil dólares y la misma restricción de jugar siete partidos a puertas cerradas.

Posturas enfrentadas tras los incidentes en Avellaneda

Desde Independiente se responsabilizó a los hinchas chilenos, quienes, según denunciaron, comenzaron a destrozar instalaciones del estadio y a arrojar objetos a la tribuna local antes del inicio del partido. En ese sentido, el presidente del club, Néstor Grindetti, sostuvo que la clasificación debía corresponder al equipo argentino o, al menos, que el partido continuara en una sede neutral.

Sin embargo, la resolución de Conmebol no contempló este planteo y dejó sin efecto el reclamo. El organismo argumentó que los disturbios comprometieron la seguridad del espectáculo y que ambos clubes debían recibir sanciones ejemplares.

La decisión generó malestar en la dirigencia y en los hinchas del Rojo, que además deberán afrontar un duro golpe económico por la multa y la imposibilidad de contar con su público en futuros encuentros internacionales.

Universidad de Chile avanzó y jugará sin público ante Alianza Lima

Con esta resolución, Universidad de Chile avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Alianza Lima en un partido que se disputará sin público. El compromiso tendrá como sede la ciudad de Coquimbo, en cumplimiento con la sanción impuesta por Conmebol.

El fallo, inédito por su dureza, también representa un precedente en materia disciplinaria para el fútbol sudamericano. La Confederación buscó enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente a la violencia en los estadios, aún cuando eso implique la eliminación directa de un equipo histórico como Independiente.

De esta manera, Independiente quedó afuera de la Copa Sudamericana en una edición marcada por la polémica y los disturbios, sumando un nuevo capítulo negativo en la historia reciente del club de Avellaneda. (Con información de TyC Sports)