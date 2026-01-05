Hinestroza rompió el silencio en redes mientras su llegada a Boca sigue en pausa

En medio de un mercado de pases marcado por negociaciones complejas, Marino Hinestroza volvió a quedar en el centro de la escena por un mensaje publicado en sus redes sociales. El futbolista colombiano, cuyo arribo a Boca se encuentra en pausa, compartió una frase que rápidamente despertó interpretaciones en el mundo futbolero.

“¿A qué fecha es que llaman los equipos, o será que me mocharon?”, escribió el extremo de 23 años en una historia de Instagram. La publicación apareció mientras las tratativas continúan detenidas por una diferencia económica con Atlético Nacional, entidad dueña de su pase. Más tarde, el propio jugador intentó bajarle el tono al mensaje al agregar una frase en tono informal acompañada de emojis.

El posteo no pasó inadvertido y fue leído como una señal de impaciencia ante la falta de definiciones. Cabe recordar que, días antes de Navidad, el propio Hinestroza había dado a entender que su llegada a Boca Juniors estaba encaminada, cuando el acuerdo parecía próximo a cerrarse.

El descargo del jugador. Foto: Instagram.

Una negociación frenada y un gesto que reavivó el tema

El pase ingresó en un impasse a fines de 2025, cuando surgió una diferencia de último momento entre el jugador y el club colombiano respecto a los porcentajes de la transferencia. Si bien desde el Xeneize ya habían aceptado las condiciones económicas de la operación, el conflicto interno terminó por dilatar la firma.

Según informó TyC Sports, desde Boca decidieron bajar el ritmo de las gestiones durante el receso de Año Nuevo y no retomaron contactos inmediatos para destrabar la situación. Esa falta de avances habría sido el detonante del mensaje publicado por Hinestroza, quien ya manifestó su intención de vestir la camiseta azul y oro.

En el entorno del club argentino aseguran que no existe riesgo de que la operación se caiga. Una vez resuelta la diferencia con Atlético Nacional, el delantero firmaría contrato hasta diciembre de 2029 y se convertiría en la primera incorporación del mercado.