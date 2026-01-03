Boca inició la pretemporada con Úbeda y la Libertadores 2026 como objetivo

Boca Juniors inició la pretemporada este viernes en el predio de Ezeiza bajo la conducción de Claudio Úbeda. Sin refuerzos confirmados, el plantel comenzó los trabajos con la Copa Libertadores 2026 como principal objetivo deportivo.
Boca Juniors puso en marcha su temporada 2026 este viernes cuando el plantel profesional se presentó en el predio de Ezeiza para dar inicio a la pretemporada. El equipo comenzó los trabajos bajo la conducción de Claudio Úbeda, con la Copa Libertadores 2026 como la máxima prioridad del año.
Los futbolistas atravesaron una primera jornada de evaluaciones médicas, que incluyeron controles físicos, medición de peso y análisis clínicos, antes de iniciar los trabajos en campo. La vuelta al entrenamiento marcó el comienzo formal de un nuevo ciclo, luego de un año sin títulos y con objetivos renovados en el plano internacional, publicó Clarín.
Claudio Úbeda asumió la conducción del equipo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y tenía contrato vigente hasta junio. El entrenador contó con el respaldo institucional del presidente Juan Román Riquelme, del mánager Marcelo Delgado y del capitán Leandro Paredes, quien se consolidó como uno de los referentes del plantel.
Plantel, referentes y ausencia de refuerzos
En el primer día de trabajo no hubo caras nuevas. Si bien la dirigencia avanzó en gestiones para reforzar el equipo, al inicio de la pretemporada no se concretaron incorporaciones. El colombiano Marino Hinestroza aparecía como la negociación más avanzada, aunque su llegada continuaba sujeta a la definición con Atlético Nacional. También se mencionaron como opciones Santiago Ascacibar, dos delanteros y un volante por la derecha.
Dentro del plantel, Leandro Paredes encabezó el grupo de referentes, acompañado por Edinson Cavani y Ander Herrera. Cavani buscaba recuperar continuidad tras un 2025 irregular, mientras que el mediocampista español había renovado su vínculo luego de un primer año marcado por lesiones.
Análisis por líneas y calendario
En el arco, Boca contó con Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García, quien renovó contrato por un año. También se sumaron juveniles que realizaron la pretemporada con el plantel profesional.
En defensa, el cuerpo técnico dispuso de alternativas por puesto, mientras que en el mediocampo se evaluaban variantes para acompañar a Paredes, entre ellos Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte y Ander Herrera. En ofensiva, uno de los principales puntos a reforzar era el gol, ante la falta de un centrodelantero definido.
Boca será cabeza de serie en el sorteo de la Copa Libertadores, previsto para la semana del 18 de marzo, lo que le permitirá evitar a los equipos brasileños más poderosos en la fase inicial.
Jugadores que regresaron de sus préstamos
Además del plantel principal, más de 20 futbolistas regresaron de sus préstamos y comenzaron a entrenarse en Ezeiza de manera diferenciada. La mayoría no sería tenida en cuenta y buscaría nuevos destinos, aunque quedaron bajo evaluación del cuerpo técnico.
Por otro lado, Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema finalizaron sus vínculos con la institución, mientras que la dirigencia analizaba posibles salidas para otros futbolistas.
Con la pretemporada en marcha, Boca inició el 2026 con la Copa Libertadores como eje central de su planificación deportiva.