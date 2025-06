Hincha murió al caer de una tribuna en Alemania en la final de la Nations League

Un hincha que presenciaba la final de la Nations League entre España y Portugal murió en Múnich al caer desde una tribuna superior a una zona aledaña al sector de prensa del estadio Allianz Arena de Alemania.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, fue quien sorpresivamente confirmó el hecho cuando antes de comenzar la conferencia de prensa post partido pidió la palabra antes de dar comienzo a las preguntas. "Queremos expresar nuestras condolencias con la familia del aficionado que nos han dicho que ha fallecido. En estos momentos nos damos cuenta de lo que de verdad es importante", dijo.

La identidad y nacionalidad de la víctima, ni las circunstancias en las que se dio el hecho fueron informadas, aunque la prensa española sí dio a conocer que miembros de seguridad y los paramédicos más cercanos acudieron en su ayuda. La Policía acordonó la zona y una ambulancia intentó darle ayuda de primeros auxilios, añadió el sitio deportivo As.

El partido no se detuvo, ni siquiera en los segundos 15 minutos de alargue en busca de un campeón del torneo. Cronistas presentes en el estadio en el que es local el Bayern Múnich dieron su testimonio.

"He visto carreras de médicos, de enfermeros... No lo han evacuado del estadio en Múnich ni siquiera. Estaba todo preparado para hacerlo, pero no lo han hecho. Ha fallecido en el estadio y ha sido al final de la primera parte de la prórroga", relató Javier Herráez, de la Cadena SER.

Antonio Romero, relator, contó que a los periodistas no les dejaron bajar a la zona de prensa por donde fue el accidente porque estaban tratando de reanimar al hincha que tristemente ha terminado falleciendo.

"Hubo una emergencia médica en el estadio de Múnich y, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente la persona falleció. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este momento tan difícil", comunicó la UEFA a través de un comunicado, sin dar más detalles.