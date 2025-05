Gabriel Gómez, tras la caída de Patronato: "Hay que aprender de los errores"

Tras la derrota ante Almagro, Gabriel Gómez ofreció un detallado análisis del rendimiento de Patronato. El entrenador valoró los primeros minutos del equipo, aunque reconoció que no lograron mantener el nivel a lo largo del encuentro.

"La verdad que me gustaría verlo nuevamente al partido, porque arrancamos 15 minutos de lo mejor que yo vi del equipo", comenzó diciendo Gómez. Y añadió: "Arrancamos con mucha soltura, con juego, hicimos el gol y después ellos nos metieron un poquito en el arco nuestro 5 o 6 minutos con pelotas paradas y después el partido se hizo otra vez parejo".

En su evaluación, también destacó las oportunidades perdidas: "Nosotros lo podríamos haber aumentado por las transiciones hasta que después de los últimos cinco minutos, otra vez por errores de pase y esas cuestiones, nos meten pelota parada y nos empatan". Y agregó: "Después el segundo tiempo fue medio raro, creo que no hicimos un buen partido en el juego. Tampoco estuvimos superados, pero no estábamos bien".

Cambios, sensaciones y autocrítica

Gómez fue claro al referirse a los motivos detrás de las modificaciones realizadas durante el complemento. "No estuvimos como cuando arrancamos. Los cambios eran para no perderlo, porque el empate a nosotros nos servía a esa altura del juego, que hasta el gol estábamos bien, digamos, nos habían producido muchas cosas", explicó.

El entrenador no ocultó su frustración por cómo se dio el resultado final. "Una lástima porque el equipo había arrancado muy bien, eso es lo que te da esa impotencia de haberlo perdido", expresó en reproducción de Código Patrón.

En relación a una jugada polémica, Gómez fue consultado por el posible offside en el segundo tanto de Almagro. "Yo pregunté, pero no me supieron contestar. Lo voy a ver de nuevo, si hubo alguna falta. Pero ya está, a ver, no hacemos nada con eso", dijo, cerrando rápidamente el tema.

#Almagro venció a #Patronato. Tras el final hablamos con Gabriel Gomez, DT Del Patron. 📻 Esta y mas notas las vas a poder escuchar de lunes a Viernes desde las 23 a las 00hs por AM 990 Radio Splendid. 🎥 Marcelo Torre 👤 @DanielCacioli pic.twitter.com/KgHwttIK4O — El Ascenso x3 (@ElAscensox3) May 25, 2025

Más allá del resultado, el DT dejó un mensaje de autocrítica y aprendizaje. "Hay que hacer un análisis más global del partido. Lo que sí, se aprende es de los errores. Siempre digo que este es un campeonato muy duro y que hay que aprender de los errores. Hoy tuvimos algunas cosas que van a quedar. Lo que gana, hay que ser objetivo y hay que ser autocrítica siempre hasta cuando se gana", reflexionó.

También reafirmó su confianza en el plantel, en charla con La Fiesta del Fútbol: "Esto es largo, el equipo está bien, el grupo está bien. La verdad, hoy yo los primeros 15 minutos fueron muy buenos, tenemos que seguir trabajando y corrigiendo errores como siempre".

Mercado de pases en el horizonte

En el cierre, Gómez se refirió a los posibles movimientos de cara al receso. "Creo que esta semana vamos a tener una reunión y vamos a ir viendo. Tampoco vamos a traer algo, si traemos, para sumar. Tiene que ser algo que nos dé soluciones, si no, no hay esa idea, digamos", concluyó.