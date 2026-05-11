El Apertura ya tiene definidos sus cuartos de final: días, horarios y cruces

La Liga Profesional confirmó el cronograma de los cuartos de final del campeonato, instancia que comenzará el martes 12 de mayo y que incluirá varios enfrentamientos que ya se disputaron durante la fase regular.
La Liga Profesional confirmó el cronograma oficial de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, una instancia que se jugará entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo y que tendrá varios cruces con antecedentes recientes en la fase de grupos.
Después de unos octavos de final cargados de sorpresas y eliminaciones importantes, los ocho equipos clasificados ya conocen día, horario y sede para continuar la pelea por el primer título de la temporada del fútbol argentino.
La particularidad de esta etapa es que tres de los cuatro enfrentamientos ya tuvieron antecedentes directos durante el desarrollo del campeonato, algo que agrega un condimento especial en la previa de cada serie.
Belgrano-Unión y Argentinos-Huracán abrirán la instancia
La actividad de los cuartos de final del Apertura comenzará el martes 12 de mayo a las 19 con el cruce entre Belgrano y Unión.
El Pirata llega entonado después de quedarse con el clásico cordobés ante Talleres en condición de visitante, mientras que el Tatengue dio uno de los grandes golpes de octavos al eliminar a Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual.
Ese mismo martes, desde las 21.30, Argentinos Juniors recibirá a Huracán en La Paternal. El duelo reeditará el enfrentamiento disputado en la fecha 16 de la fase regular, cuando el Bicho logró imponerse en Parque Patricios.
Rosario Central-Racing y River-Gimnasia
La continuidad de los cuartos del Apertura será el miércoles 13 de mayo con otros dos partidos que también tienen antecedentes recientes en el torneo.
A las 19, Rosario Central recibirá a Racing en el Gigante de Arroyito. Ambos equipos ya se habían enfrentado en la segunda fecha del campeonato, encuentro que terminó con triunfo 2-1 del Canalla en Avellaneda.
Más tarde, desde las 21.30, River será local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental. El Millonario también había derrotado al Lobo en la segunda jornada de competencia, aquella vez por 2-0.
Cómo quedaron los cuartos de final
El cronograma oficial confirmado por la Liga Profesional para los cuartos del Apertura quedó establecido de la siguiente manera:
Martes 12 de mayo:
Belgrano vs Unión, a las 19.
Argentinos Juniors vs Huracán, a las 21.30.
Miércoles 13 de mayo:
Rosario Central vs Racing, a las 19.
River vs Gimnasia LP, a las 21.30.
Con varios antecedentes cercanos entre sí y equipos que llegan en momentos positivos, la fase decisiva del Torneo Apertura promete cruces atractivos en la búsqueda de los cuatro semifinalistas del campeonato argentino.