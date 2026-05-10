Con uno menos, San Lorenzo sorprende a River y le gana 1-0 en el Monumental

En el estadio Monumental, River buscará hacerse fuerte y sacar una victoria ante San Lorenzo que le permita meterse entre los mejores ocho del Torneo Apertura.
River enfrenta a San Lorenzo en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 este domingo por la noche en el estadio Monumental. Se juega desde las 19:00 horas.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
45 minutos: fuerte caída de Orlando Gill y San Lorenzo realentiza el juego
El Ciclón busca cortar el partido lo máximo posible en el cierre del primer tiempo. Hay tres minutos de agregado.
40 minutos: River busca reaccionar del gol en contra
El equipo del Chacho Coudet domina la posesión de la pelota ante un San Lorenzo que se refugia en su campo tras ponerse en ventaja.
36 MINUTOS: ¡GOL DE SAN LORENZO!
En la primera aproximación de peligro del Ciclón, Nahuel Barrios lanzó un centro perfecto para que Rodrigo Auzmendi ponga de cabeza el 1-0.
¡ARRIBA EL CICLÓN CON UNO MENOS! Gran cabezazo de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo ante River en el Más Monumental. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/R96bEurXby— SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026
32 minutos: ¡Otra atajada de Gill!
Facundo Colidio se encontró con un rebote dentro del área, pero el arquero del Ciclón volvió a tapar su disparo.
30 minutos: ¡EXPULSADO MATÍAS REALI!
Luego de que Sebastián Zunino revisara la acción en la cabina del VAR, cambió su postura y le mostró la tarjeta roja al volante ofensivo de San Lorenzo. “Falta de juego brusco grave”, comentó el árbitro.
27 minutos: segundo amonestado en San Lorenzo
Matías Reali le cometió una fuerte infracción a Tomás Galván al tirarse desde atrás con los pies hacia adelante.
26 minutos: ¡Gill salvó a San Lorenzo!
La presión alta de River surtió efecto y Fausto Vera sacó un preciso remate que el arquero del Ciclón logró despejar.
25 minutos: San Lorenzo emparejó el trámite, pero no puede llegar al área de Beltrán
El equipo de Gustavo Álvarez logró igualar el desarrollo del juego, aunque River sigue siendo el dominador de la pelota.
18 minutos: River se asentó en el Monumental y controla el desarrollo
San Lorenzo tiene problemas para generar asociaciones de juego y el Millonario maneja el trámite a partir de la posesión de la pelota, además de que logró recuperar el balón en campo rival en varias oportunidades.
14 minutos: ¡Se lo perdió River!
En una jugada que tuvo múltiples rebotes dentro del área del Ciclón, Facundo Colidio remató sin fuerza y le permitió al arquero Orlando Gill atajar el disparo.
12 minutos: primer amonestado en el encuentro
Ezequiel Herrera cortó una contra de River tomando de la camiseta a Facundo Colidio y el árbitro le mostró la tarjeta amarilla.
10 minutos: nueva llegada de River
El arquero Orlando Gill dejó la pelota viva con una extraña respuesta y Fausto Vera desvio un remate por encima del travesaño.
8 minutos: River se hizo del control de la pelota y concretó la primera aproximación
El Millonario maneja la posesión ante un San Lorenzo que espera agazapado. Fausto Vera irrumpió en el área y conectó un cabezazo tras un centro de Marcos Acuña, que se fue desviado.
5 minutos: disputado inicio del partido
Ambos equipos buscan dominar la posesión de la pelota y efectuan una presión alta para recuperar el balón. El encuentro se desarrolla lejos de las áreas. En River, Maxi Meza se asentó sobre la banda derecha y Tomás Galván, en la izquierda.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro, Nicolás Tripichio; Manuel Insaurralde, Juan Rattalino, Mathías De Ritis, Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi.