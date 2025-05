Mariano Herrón, tras la clasificación de Boca: “Tenemos que mejorar mucho”

Luego del triunfo en los penales, el director técnico interino de Boca Juniors, Mariano Herrón, realizó un análisis amplio sobre como observó el pase a los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2025.

En el arranque, el entrenador dejó una frase contundente: “Conseguimos lo que queríamos lograr, pasar de fase”. Sin embargo, aclaró: “Tenemos que mejorar mucho para llegar al arco rival”.

Por otra parte, el DT interino explicó que Carlos Palacios fue uno de los pilares fundamentales de la planificación ofensiva de su equipo, a quien colocó en la ubicación más cercan al arco rival para complicar a los defensores del elenco de Zona Sur.

Más analisis

Pero, su equipo entro en un estado de “desorden” que afectó a su planteo y opacó la actuación del chileno. “Por las características de los jugadores, nos faltó más presencia en el último cuarto de cancha”, remarcó Mariano Herrón en la conferencia de prensa pos partido.

Además, planteó un caso muy particular del plantel: Alan Velasco. Herrón remarcó: “es un gran jugador, tenemos que ayudarlo para insertarlo para que encuentre su mejor nivel. Para eso va a tener que ganarse los minutos”.

Por último, el entrenador interino analizó el arbitraje de Leandro Rey Hilfer: “de los árbitros no me gusta hablar. No tengo un reclamo en este partido”.