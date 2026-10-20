Boca se impone 2-0 ante Vasco da Gama y por ahora pasa a la final de la Copa Sudamericana

Con goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel, Boca derrota 2-0 a Vasco da Gama en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.
Boca quiere volver a una final internacional esta noche, donde tiene la dura prueba de sobreponerse al 0-1 sufrido en La Bombonera con Vasco da Gama. Se juega en el estadio Maracaná e imparte justicia Jesús Valenzuela.
Seguí las incidencias del partido:
60 minutos: Bruno Duarte sacudió de media vuelta
El centrodelantero del Vasco da Gama resolvió con un disparo en la puerta del área que se marchó por encima del travesaño.
55 MINUTOS: ¡ENTRÓ LEANDRO PAREDES!
El volante reemplazó a Rodrigo Battaglia.
49 minutos: centro a las manos de Montero
El envío de Alan Lescano desde un tiro libre no tuvo dirección y la pelota fue al cuerpo del arquero.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Dos cambios en Vasco da Gama: Brenner Marlos y Marino Hinestroza por Adson y David.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
39 minutos: Thiago Mendes, amonestado
El mediocampista del Vasco da Gama recibió la amarilla por un manotazo sobre Sebastián Villa.
33 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Miguel Ángel Merentiel picó en soledad y marcó el 2-0 que pone momentáneamente a Boca en la final de la Copa Sudamericana.
¡¡LA BESTIA MERENTIEL SE FUE MANO A MANO, DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL SEGUNDO GOL PARA QUE BOCA DE VUELTA EL GLOBAL ANTE VASCO!! 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/yKntnsXpWt— SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026
32 MINUTOS: ¡VILLA FALLÓ UN MANO A MANO!
26 minutos: se despertó el local
Luego de un tramo sin llegadas a los arcos, Thiago Mendes capitalizó un córner izquierdo y resolvió con un cabezazo cruzado, que se perdió a centímetros del palo derecho de Álvaro Montero.
21 minutos: el Xeneize apuesta a las corridas de Sebastián Villa y Leonel Flores
El extremo colombiano ofrece una mejor imagen que la de su compañero porque explota su velocidad sin problemas a las espaldas de los defensores, aunque le cuesta finalizar los ataques. Por otro lado, el juvenil de las Inferiores todavía no se puede imponer en los duelos contra Paulo Henrique y pierde la pelota con facilidad.
11 minutos: Thiago Mendes sacudió a distancia
El volante brasileño se hamacó desde la banda izquierda hacia el medio y realizó un derechazo desviado.
6 minutos: respondió Vasco da Gama
El Gigante de la Colina aprovechó el mal retroceso de su rival a la salida de un tiro de esquina para acercarse a la valla de Montero, pero finalmente la defensa de Boca Juniors despejó la pelota en el área chica.
5 MINUTOS: ¡FLORES ESTUVO A CENTÍMETROS DEL SEGUNDO!
El juvenil recibió un pase de lujo por parte de Miguel Merentiel y fue anticipado por un defensor antes de sacar su remate.
3 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Lautaro Di Lollo ganó de cabeza en un tiro de esquina y estableció el 1-0.
¡¡BOCA EMPATA LA SERIE EN EL ARRANQUE DE LA VUELTA!! DI LOLLO LE GANÓ A SOSA EN EL ÁREA Y METIÓ UN CABEZAZO LETAL PARA MARCAR EL PRIMER GOL DEL XENEIZE ANTE VASCO. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/6YJ7e3fXxI— SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!