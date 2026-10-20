Realizarán una jornada de salud mental con jóvenes, talleres y actividades abiertas a la comunidad

El Gobierno de Entre Ríos realizará una Jornada por la Salud Mental este miércoles, desde las 9, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná. La actividad, denominada “La juventud toma la palabra. Un espacio para hablar, crear y cuidarnos”, estará destinada a estudiantes secundarios y abierta a toda la comunidad.

La iniciativa se desarrollará en el marco del Mes de la Salud Mental y tendrá como objetivo promover el bienestar emocional, fomentar el diálogo y generar espacios de escucha y acompañamiento, con especial protagonismo de los jóvenes.

La convocatoria incluirá a estudiantes de escuelas secundarias, a través del Consejo General de Educación (CGE), y al público interesado en participar de las propuestas de sensibilización, prevención y cuidado comunitario.

Talleres, conversatorios y actividades participativas

Durante la jornada se instalarán stands informativos y se realizarán muestras culturales, talleres y dinámicas grupales coordinadas por organismos provinciales vinculados con la salud, la educación y el desarrollo social.

También habrá conversatorios destinados a abordar distintas problemáticas relacionadas con la salud mental, entre ellas la prevención de los consumos problemáticos y del suicidio.

Además, la Cámara de Diputados llevará adelante una radio abierta que acompañará las actividades y permitirá compartir experiencias, reflexiones y propuestas de los participantes.

La importancia de escuchar a los jóvenes

El director general de Salud Mental de Entre Ríos, Esteban Dávila, destacó la necesidad de sostener este tipo de iniciativas más allá de las fechas conmemorativas.

“Es fundamental que la salud mental esté presente en la agenda pública y comunitaria durante todo el año”, expresó.

Asimismo, remarcó: “Generar estos espacios de encuentro, escucha y participación es una acción concreta de promoción y prevención, porque nos permite construir herramientas colectivas, derribar prejuicios y favorecer que las personas puedan expresar lo que les pasa y buscar acompañamiento cuando lo necesitan”.

La propuesta busca reconocer las voces de las juventudes y fortalecer los vínculos comunitarios mediante actividades que permitan hablar sobre el bienestar emocional sin prejuicios ni estigmatización.

Una iniciativa conjunta de organismos provinciales

La jornada es organizada mediante un trabajo intersectorial entre los ministerios de Salud y Desarrollo Humano, el Consejo General de Educación, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).

También participan las cámaras de Diputados y Senadores y la Dirección de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana.

Entre los organismos que estarán presentes se encuentran la Dirección General de Salud Mental, el Complejo Integral de Salud Comunitaria, los centros de Salud Mental de las Juventudes, Mercedes de Giusto y Huella, además de los programas provinciales de abordaje de problemáticas de consumo y violencia social.

La actividad será abierta al público en general y buscará fortalecer las acciones de promoción y prevención de la salud mental que se desarrollan en distintos puntos de Entre Ríos.