Boca busca seguir de racha frente a Aldosivi: horario y probables formaciones

Boca, séptimo con nueve puntos, visitará este domingo al colista Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio José María Minella desde las 14.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que José Carreras estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de vencer 2-0 a Banfield, el pasado domingo en el estadio La Bombonera, por la sexta fecha del certamen doméstico. Tras ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza en la quinta jornada, este triunfo fue el segundo de Boca en lo que va del semestre y le dio aire tanto al director técnico como a los jugadores que venían siendo duramente cuestionados.

En relación con lo que fue la victoria ante el ´Taladro´ en condición de local, el entrenador Russo hará una sola modificación y será el retorno de Ayrton Costa a la zaga central por Marco Pellegrino que sufrió una lesión de segundo grado en el obturador externo izquierdo.

Sobre Aldosivi

Por su parte, el equipo de Mariano Charlier viene de perder 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. El presente del ´Tiburón´ no es el mejor: último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando para escapar de esa zona y no descender a la Primera Nacional.

Para este partido ante Boca, el entrenador Charlier repetiría el mismo equipo que cayó en el estadio Jorge Luis Hirschi con el gol de Leandro González Pirez.

Estas son las probables formaciones

Aldosivi de Mar del Plata: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Matías García, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo. Fuente: Noticias Argentinas