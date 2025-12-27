Beach vóley en Paraná: más de 50 duplas compiten en un torneo que reúne a jugadores de toda la región

REDACCIÓN ELONCE
Con la participación de 50 duplas de todo el país, el Balneario Thompson es sede del primer torneo de la temporada. Conocé los detalles de esta competencia que reúne a los mejores exponentes de la región en un entorno natural renovado.
El beach vóley es protagonista de una nueva jornada deportiva en las playas de la capital entrerriana, donde se desarrolla el primero de tres torneos previstos para este verano. El evento reúne a 50 duplas, distribuidas entre las ramas masculina y femenina, y cuenta con la participación de jugadores locales y de distintas provincias del país.
La competencia se lleva adelante durante todo el fin de semana y forma parte de una iniciativa impulsada por un grupo de jugadores que practican esta disciplina durante todo el año en la ciudad. La propuesta no solo busca fomentar el deporte, sino también consolidar a Paraná como un punto de referencia regional para el beach vóley.
Un torneo organizado por jugadores locales
La organización del torneo está a cargo de un grupo de deportistas que entrenan de manera permanente en las playas del Balneario Thompson. Según explicaron desde la organización, se trata de un trabajo colectivo que se sostiene a lo largo del año y que, durante la temporada de verano, permite concretar eventos de mayor escala.
“Somos un grupo que venimos todo el año acá a la playa, jugamos todo el año y con ese grupo estamos armando estos eventos”, señaló Jorge, destacando que este es el primero de los tres torneos previstos para la temporada estival.
La respuesta de los jugadores fue ampliamente positiva. Reunir 50 duplas en un torneo de beach vóley no es habitual, y desde la organización remarcaron la importancia de lograr una convocatoria de estas características, tanto por el número de participantes como por la diversidad de procedencias.
Participación masculina y femenina con alto nivel competitivo
El torneo cuenta con 30 duplas masculinas y 20 femeninas, lo que refleja un equilibrio importante entre ambas ramas y una participación sostenida del deporte femenino. Para el desarrollo de la competencia se montaron cuatro canchas, aunque el predio cuenta con capacidad para armar hasta siete.
Algunas de las canchas disponen de iluminación, lo que permitiría extender la actividad en horario nocturno. Sin embargo, la organización decidió concentrar la competencia principalmente durante el día, aprovechando las condiciones climáticas y el entorno natural de las playas de Paraná.
En cuanto al nivel deportivo, el torneo se organiza en categorías A y B, una división que permite una competencia más equitativa entre los participantes. En la categoría B compiten jugadores principiantes, veteranos o personas que practican el deporte de manera recreativa, mientras que en la categoría A participan deportistas con mayor experiencia.
“En la A hay muy buen nivel, vinieron varios chicos y chicas que juegan circuito nacional”, mencionó a Elonce.
Deportistas de distintas provincias presentes en Paraná
Uno de los aspectos más destacados del evento es la participación regional. Además de jugadores locales, el torneo reúne deportistas provenientes de diferentes puntos del país, entre ellos Santa Fe, Rosario, Córdoba y San Francisco, entre otras localidades.
Esta diversidad de orígenes refuerza el carácter regional del torneo y posiciona a Paraná como un destino atractivo para la práctica del beach vóley. Las imágenes de la jornada reflejan la presencia de jugadores de toda la provincia y de provincias vecinas, lo que aporta un valor adicional al evento.
Desde la organización remarcaron que lograr una convocatoria de este tipo es el resultado del trabajo sostenido y de la difusión que se viene realizando en los últimos años, con el objetivo de fortalecer la disciplina y generar espacios de encuentro para los deportistas.
Cómo se desarrolla la competencia
La competencia se extiende a lo largo de dos jornadas. Durante el primer día se disputan los partidos correspondientes a la fase de zonas, donde todos los participantes tienen la posibilidad de jugar y competir en igualdad de condiciones.
Al respectoa Jorge comentó “Hoy jugamos todo lo que son zonas, todos los participantes se dividieron en zonas y vamos a jugar hasta la primera ronda de clasificación”.
La actividad continúa al día siguiente con la segunda ronda de clasificación, que definirá a las duplas que avanzarán a las instancias decisivas del torneo. Las finales están previstas para la tarde, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, momento en el que se conocerán los ganadores de cada categoría.
Un evento que combina deporte y encuentro social
Además del aspecto competitivo, el torneo de beach vóley se vive como un espacio de encuentro y disfrute al aire libre. Las playas de Paraná se convierten en un punto de reunión para jugadores, familias y público en general, que acompaña la actividad deportiva durante toda la jornada.
Desde la organización destacaron la importancia de que la comunidad se acerque a conocer el deporte y a compartir la experiencia, especialmente en los momentos en que baja el sol y el clima se vuelve más agradable.
El evento no solo promueve la actividad física y la vida saludable, sino que también fortalece los vínculos entre los deportistas y contribuye a la consolidación de una propuesta deportiva sostenida en el tiempo.
Proyección para el verano
Este torneo marca el inicio de una serie de competencias que se desarrollarán a lo largo del verano en Paraná. La intención del grupo organizador es continuar generando espacios para la práctica del beach vóley y seguir ampliando la convocatoria en futuras ediciones.
La experiencia de este primer torneo deja un balance positivo, tanto por la cantidad de participantes como por el nivel deportivo y la respuesta del público. La expectativa está puesta en los próximos encuentros, con la confianza de que el beach vóley seguirá creciendo en la capital entrerriana.