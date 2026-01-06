WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde el 15 de enero de 2026

Meta confirmó que WhatsApp dejará de ser compatible con teléfonos antiguos que no soportan nuevas funciones ni estándares de seguridad. La medida impactará en dispositivos con versiones desactualizadas de Android e iOS.
WhatsApp anunció que, a partir del 15 de enero de 2026, dejará de ser compatible con una serie de teléfonos celulares que utilizan sistemas operativos antiguos. La decisión fue comunicada por Meta, empresa propietaria de la aplicación, y responde a la necesidad de reforzar la seguridad y garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.
Según informó la compañía, los dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos de sistema operativo ya no podrán ejecutar la aplicación ni recibir actualizaciones. En la práctica, esto implicará que WhatsApp deje de abrirse o muestre avisos persistentes solicitando una actualización que, en muchos casos, no será posible debido a limitaciones de hardware, publicó Infobae.
Desde la empresa explicaron que mantener la compatibilidad con versiones muy antiguas de Android e iOS limita la incorporación de nuevas funciones y parches de seguridad. Estos equipos no cuentan con protecciones adecuadas frente a amenazas actuales como malware, robo de datos o suplantación de identidad, además de presentar problemas de rendimiento.
Celulares que perderán compatibilidad
En el caso de Apple, WhatsApp exigirá como requisito mínimo contar con iOS 15.1 o versiones posteriores. Por ese motivo, los siguientes modelos de iPhone quedarán sin soporte:
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Para dispositivos Android, el sistema operativo mínimo requerido será Android 5.0 o superior. Aquellos equipos que no puedan actualizarse quedarán excluidos del servicio. Entre los modelos afectados se encuentran:
HTC One M8
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S4 mini
LG G3
LG Optimus L7 II
LG Nexus 4
Huawei Ascend Mate
Estos teléfonos ya no reciben actualizaciones oficiales de sus fabricantes, lo que los vuelve incompatibles con las nuevas políticas de la aplicación.
Qué pasará con los usuarios afectados
Los usuarios que tengan alguno de estos dispositivos verán afectado el funcionamiento de WhatsApp. En algunos casos, la app podría cerrarse automáticamente o impedir el envío y la recepción de mensajes. Tampoco será posible descargar nuevas versiones desde las tiendas oficiales.
Antes de la fecha límite, WhatsApp suele mostrar notificaciones alertando sobre el fin de la compatibilidad y recomendando actualizar el sistema o cambiar de dispositivo.
Recomendaciones para no perder información
Ante este escenario, desde la plataforma recomiendan realizar copias de seguridad para conservar chats, fotos y videos. En iPhone, se debe verificar la versión de iOS desde Ajustes, General e Información. En Android, el procedimiento se realiza desde Configuración y Acerca del teléfono.
Si el equipo aún permite actualizar el sistema operativo a una versión compatible, hacerlo resolverá el inconveniente. En caso contrario, la única alternativa para seguir utilizando WhatsApp será cambiar a un celular más reciente.
Meta recordó que este tipo de actualizaciones se realizan de forma periódica y forman parte de una política habitual para mantener la seguridad y estabilidad del servicio.