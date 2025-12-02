 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Vialidad Nacional multó a la concesionaria Caminos del Río Uruguay por baches en Ruta 14

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) sancionó a la empresa con 1.596.000 unidades de penalización por incumplimientos en las tareas de mantenimiento entre los kilómetros 104 y 204 del corredor vial.

2 de Diciembre de 2025
Autovía 14
Autovía 14

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) sancionó a la empresa con 1.596.000 unidades de penalización por incumplimientos en las tareas de mantenimiento entre los kilómetros 104 y 204 del corredor vial.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aplicó una multa a la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. por incumplir sus obligaciones de mantenimiento en la Ruta Nacional 14, donde se constataron 84 baches en la calzada descendente a lo largo de un tramo de 100 kilómetros.

 

La sanción quedó formalizada mediante la Resolución 1909/2025, publicada este 1° de diciembre, tras un proceso administrativo iniciado a partir del Acta de Constatación Nº 56/2025, que verificó el deterioro de la vía el 25 de marzo pasado.

 

Un incumplimiento sin descargo

Según el informe técnico, la empresa no reparó las deficiencias antes del 9 de abril de 2025, fecha en que se extinguió oficialmente su concesión del Corredor Vial 18. Además, la firma —que se encuentra en concurso preventivo desde 2023— no presentó descargo ante la intimación de Vialidad.

Los baches verificados “representan un peligro para la seguridad vial y afectan las condiciones de estética, seguridad y confort exigidas contractualmente”, señaló la DNV.

El monto de la multa

La penalidad fijada por el organismo equivale a 1.596.000 unidades de penalización (UP), calculadas de acuerdo con la tarifa vigente al momento de la sanción. La cifra podrá actualizarse según los cambios en el valor de la UP.

La multa se fundamenta en lo establecido en el Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión aprobado por el Decreto 1019/1996, que prevé 4.000 unidades de penalización por cada bache y 1.000 unidades adicionales por día de demora en su reparación.

Fin de la concesión y antecedentes

La concesión del Corredor Vial 18 ya había sido prorrogada excepcionalmente en 2024 por falta de nuevos operadores, pero finalmente se dio por terminada el 9 de abril de 2025 mediante la Resolución 565/2025.

El organismo indicó que aún se evalúa un posible cargo adicional por las tareas que deberán realizarse para subsanar las deficiencias dejadas por la empresa.

Temas:

Informe Multa Río Uruguay Vialidad Nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso