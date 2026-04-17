Una camioneta ignoró la barrera baja y un tren la embistió en pleno cruce

Un fuerte siniestro vial se registró durante la mañana de este viernes en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, cuando una camioneta intentó cruzar un paso a nivel con las barreras bajas y fue embestida por un tren de la línea Sarmiento.

El episodio generó demoras en el servicio ferroviario y obligó a interrumpir parcialmente la circulación de las formaciones durante varias horas, hasta que la situación fue normalizada.

El hecho quedó registrado por testigos que se encontraban en el lugar, quienes captaron el momento posterior al impacto y la detención del tren sobre las vías.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo a las imágenes difundidas, la camioneta avanzó pese a que las barreras estaban bajas y las señales lumínicas y sonoras funcionaban correctamente.

En ese contexto, el vehículo fue impactado por la formación que se dirigía hacia la estación Once, provocando importantes daños materiales en la parte frontal del rodado.

Accidente tren con camioneta. Foto: TN.

Tras el choque, el tren quedó detenido en el cruce y los pasajeros descendieron a la espera de la llegada de las autoridades que intervinieron en el lugar.

Según trascendió, los ocupantes de la camioneta habrían resultado con lesiones, aunque no se informaron detalles sobre su estado de salud.

Impacto en el servicio ferroviario

A raíz del siniestro, el servicio del tren Sarmiento operó con limitaciones durante las primeras horas de la mañana.

Desde Trenes Argentinos informaron que las formaciones no se detenían en la estación de Ramos Mejía mientras se realizaban las tareas correspondientes en la zona.

Con el correr de las horas, y una vez finalizadas las pericias y el retiro del vehículo, el servicio fue restablecido y volvió a funcionar con normalidad.