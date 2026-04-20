Un chico encontró a su madre enterrada en el patio y buscan a la pareja de mujer

El menor de 12 años descubrió el cuerpo al remover tierra en su casa. La Justicia investiga un femicidio y el principal sospechoso permanece prófugo.
Un niño de 12 años encontró a su madre sin vida, enterrada en el patio trasero de su vivienda, en la localidad de Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. El hecho ocurrió el sábado y derivó en una investigación judicial por un presunto femicidio, mientras la pareja de la víctima permanece prófuga.
El caso salió a la luz luego de un llamado al 911 realizado por una tía del menor. Al llegar al domicilio, ubicado en calle Nardo al 5800, los efectivos policiales fueron informados de que el niño había comenzado a remover tierra en el fondo de la propiedad y encontró un brazo. Según relató la mujer, el chico reconoció un tatuaje que le permitió identificar que se trataba de su madre, de 35 años.
Intervención policial y hallazgo
Tras la denuncia, personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), junto a efectivos de la DDI de Lomas de Zamora y de Casos Especiales, ingresaron a la vivienda. Allí confirmaron la presencia de restos humanos enterrados en el patio trasero.
Al avanzar con la excavación, los peritos extrajeron el cuerpo de la mujer, que se encontraba en avanzado estado de descomposición. De acuerdo a las primeras observaciones, la víctima tenía un trapo en la boca, un elemento que será clave en la investigación para determinar las circunstancias de la muerte.
El cadáver fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá establecer la causa del fallecimiento, la data de muerte y confirmar oficialmente la identidad.
Sospechas y búsqueda del acusado
Según reconstruyeron los investigadores a partir del testimonio del menor, el 2 de abril el niño había visitado a su madre y fue atendido por la pareja de la mujer, un hombre de 30 años. En esa oportunidad, el sospechoso le aseguró que la víctima se había ido a la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, al menor le llamó la atención la presencia de tierra removida en el patio. Al día siguiente volvió a consultar por su madre, pero el hombre insistió con la misma versión y, según el relato, le habría dicho que “no la iba a volver a ver más”.
Ante la falta de respuestas, el niño decidió regresar días después y comenzó a remover la tierra por su cuenta, momento en el que realizó el hallazgo.
La investigación quedó a cargo de la Justicia de Lomas de Zamora, que ordenó distintas medidas para esclarecer el hecho. La principal hipótesis apunta a un homicidio en contexto de violencia de género.
El principal sospechoso ya fue identificado, posee antecedentes penales y permanece prófugo. Las autoridades trabajan en su localización, mientras continúan recolectando pruebas para reconstruir lo ocurrido.