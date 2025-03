Trabajadores de peajes protestaron en el puente Victoria - Rosario

Trabajadores de peajes llevaron adelante una jornada de protesta en el puente Victoria-Rosario ante la incertidumbre sobre la continuidad de sus empleos. El secretario general de Sutracovi, Leandro Bond, explicó a Elonce que el próximo 8 de abril vence la concesión de la empresa Camino del Río Uruguay, encargada de la gestión vial del puente y parte de la Ruta 14, sin que hasta el momento haya definiciones sobre una nueva licitación.

"El 9 de abril no va a haber nadie que continúe el proceso de la concesión vial porque los pliegos no están terminados. Hay un pliego provisorio que no contempla muchas cosas, entre ellas la continuidad laboral", señaló Bond. Además, advirtió que 500 familias quedarán sin trabajo y sin indemnización porque la empresa actual asegura no tener fondos suficientes debido a la falta de actualización en las tarifas del peaje.

Reclamo en el peaje del puente Victoria-Rosario

La protesta en el peaje no incluyó cortes de ruta, sino una jornada de visibilización. "Hablamos con los conductores, entregamos panfletos y explicamos la situación. La gente entendía el reclamo", aseguró el dirigente gremial.

Más allá del conflicto laboral, Bond advirtió sobre los riesgos viales que implicaría la ausencia de una concesionaria a cargo. "No va a haber un auto que te asista en caso de accidente, ni quien cambie una cubierta, ni corte de pasto. La seguridad vial está en juego", alertó.

Desde el sindicato han mantenido reuniones con funcionarios nacionales y provinciales para pedir una prórroga hasta que se resuelva la licitación definitiva. "Hablamos con el titular de Vialidad Nacional, con el Ministerio de Transporte y hasta con diputados. La respuesta que nos dieron es que la decisión es del gobierno nacional, pero nosotros seguimos insistiendo en que se garantice la continuidad laboral", afirmó Bond.

El dirigente destacó que el año pasado el gobierno ya había otorgado una prórroga similar y que la situación podría resolverse de la misma manera. "Aquí hay 500 familias en juego, es muy difícil el proceso que va a llevar a cabo el gobierno nacional por eso apelamos a que se den cuenta el error que van a cometer", concluyó. Elonce.com