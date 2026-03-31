Tiene 7 años, emprendió y logró comprarse su primera bicicleta

Un niño de Santa Elena inició un pequeño emprendimiento familiar y, tras semanas de esfuerzo y compromiso, alcanzó su objetivo: comprarse una bicicleta.
Un niño de 7 años logró comprarse su primera bicicleta tras impulsar un pequeño emprendimiento propio, en una experiencia que combinó esfuerzo, aprendizaje y el acompañamiento de su familia.
Se trata de Juan Ignacio Balbuena, conocido como “Juani”, quien comenzó a vender membrillitos con el objetivo de reunir el dinero necesario para adquirir su tan ansiado premio. La iniciativa surgió de manera espontánea, pero rápidamente se transformó en un compromiso sostenido en el tiempo.
“Todo comenzó de una manera muy simple, casi como un juego. A Juani siempre le gustó ayudar y también tener sus propias cosas, y un día surgió la idea de empezar a vender membrillitos. Al principio fue algo chiquito, con mucha ilusión más que otra cosa, pero enseguida se lo tomó en serio”, relató Florencia Vega, su mamá.
Un aprendizaje que fue más allá de la venta
Con el correr de los días, el niño comenzó a organizarse, ofrecer sus productos y cumplir con los pedidos, incorporando nociones de responsabilidad y compromiso.
“Con el paso de los días, empezó a organizarse, a ofrecer sus productos, a cumplir con los pedidos y a entender lo que implica el compromiso con la gente que confía en él. Fueron semanas de esfuerzo, constancia y entusiasmo”, explicó su mamá.
El objetivo estaba claro desde el inicio: reunir el dinero suficiente para comprar una bicicleta por sus propios medios.
“Su objetivo era muy claro: quería comprarse una bicicleta. Y lo más importante para nosotros como padres no era solo que la consiguiera, sino que entendiera que podía lograrlo por sus propios medios”, agregó.
La recompensa al esfuerzo
Finalmente, tras semanas de trabajo, el niño alcanzó su meta y pudo adquirir la bicicleta que tanto deseaba, en un momento que fue celebrado por toda la familia.
“Ayer finalmente cumplió su meta y pudo tener su bicicleta. Fue un momento muy emocionante, no solo por el logro en sí, sino por todo el proceso que hubo detrás. Cada membrillito vendido representa su esfuerzo, su dedicación y sus ganas de superarse”, expresó.
Desde su entorno destacaron que la experiencia dejó una enseñanza significativa que trasciende el objetivo material.
“Como familia, lo que buscamos inculcarle es justamente eso: que los sueños se construyen con trabajo, constancia y compromiso. Esta experiencia, más allá de la bicicleta, le dejó una enseñanza que creemos que lo va a acompañar toda la vida”, concluyó Vega a La Dptal. Noticias.