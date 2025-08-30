Ricardo Lorenzetti: “No podemos reemplazar el acto de juzgar delegándolo en la IA”

“No podemos reemplazar el acto de juzgar delegándolo en la IA”. Con esa frase, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, marcó uno de los ejes centrales de su discurso durante la gala por los 100 años del Colegio de Abogados de Córdoba, que se realizó en el Teatro Libertador General San Martín.
El juez se explayó sobre el impacto de la tecnología en la sociedad y en la profesión jurídica. “Tenemos un nuevo ecosistema tecnológico que va a plantear nuevos desafíos, que no son solo para la abogacía, sino para toda la sociedad. Pensemos que estas tecnologías pueden llegar a deshumanizar o a volver irrelevante lo humano, son tecnologías sustitutivas”, advirtió.
Para Lorenzetti, la novedad radica en que “la tecnología siempre fue un instrumento, pero ahora asistimos a un ecosistema tecnológico que puede sustituir a lo humano, volverlo irrelevante, o también modificarlo”. Ante ello, expresó su preocupación por el desfase entre las instituciones y la realidad actual. “Las instituciones siguen hablando un lenguaje del pasado, que no tiene en cuenta estos cambios, dirigido a una realidad que no existe y a un público que no la escucha”.
El magistrado insistió en la necesidad de reformas que acerquen a la ciudadanía a la democracia y a las instituciones. “La democracia tiene que volver a ser eficaz, porque si no es eficaz se pone en cuestión, lo que pasa en muchos países. No por la manera en que se pensaba en otras épocas, a través de golpes de estado, sino internamente, debilitándola paulatinamente hasta llegar a soluciones autoritarias. Tenemos que reformar, actualizar, mirar al futuro”, sostuvo.
Valores y desafíos sociales
En relación con el rol de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, Lorenzetti fue contundente: “La IA en el mundo jurídico es un instrumento, aunque no podemos reemplazar el acto de juzgar delegándolo en la IA”.
También reflexionó sobre los problemas que persisten en la sociedad. “Los grandes conflictos siguen siendo los mismos: las luchas de poder, el abuso, el acoso”, señaló. Y agregó que existen valores fundamentales que no cambiarán: “Hay una serie de valores que nosotros hemos reconocido como sociedad, que forman parte del contrato social de los argentinos, que está en la Constitución, en la jurisprudencia de la Corte, y que no va a cambiar”.
Por último, dejó un mensaje esperanzador frente al clima de desencanto social. “Los valores por los cuales hemos luchado hace 20 años siguen siendo los mismos. Y es una época en la cual es importante decirlo porque muchos han bajado los brazos, no creen. Es la época de la gran desilusión. Hay una gran desconexión y una gran desilusión”, observó.
Un mensaje de futuro
Cerrando su intervención, el juez de la Corte invitó a sostener ideales pese a la incertidumbre. “No importa la dificultad del contexto, lo que importa es que tengamos convicciones e ideales. Siempre hay gente que en los momentos de mayor incertidumbre no deja de tener fe, no baja sus ideales, avanza, mejora, cambia. Es eso lo que tenemos que recoger de este importante acto”, remarcó.
De esta manera, en la celebración por los 100 años del Colegio de Abogados de Córdoba, Lorenzetti puso en agenda la relación entre derecho, democracia y tecnología, y alertó sobre los desafíos de un futuro que ya comenzó. (Con información de Infobae y Cadena 3)