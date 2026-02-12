Realizarán controles oftalmológicos gratuitos para detectar glaucoma

La Campaña Nacional de Detección del Glaucoma se desarrollará el 13 de marzo con atención sin turno y por orden de llegada. En Entre Ríos, Concordia y Gualeguaychú se sumarán a la iniciativa con controles gratuitos para todas las edades.
La Campaña Nacional de Detección del Glaucoma se llevará a cabo el viernes 13 de marzo en todo el país y contará con controles oftalmológicos gratuitos en Concordia y Gualeguaychú, en el marco de la 26° edición de esta iniciativa sanitaria que busca diagnosticar de manera temprana una enfermedad que puede causar ceguera irreversible.
Durante esa jornada, 134 hospitales y centros médicos adheridos atenderán sin turno previo y por orden de llegada a todas las personas que se acerquen voluntariamente a la consulta, sin límite de edad. La propuesta se desarrollará desde 1997 de manera ininterrumpida y se consolidó como una de las principales estrategias de prevención en salud visual.
En Entre Ríos, en Concordia funcionará como sede Oftalmed, ubicada en La Rioja 922, donde la atención se brindará de 9 a 16. En tanto, en Gualeguaychú, el Centro Oftalmológico Santa Lucía atenderá de 9 a 14, sumándose a la campaña nacional.
Estudios simples y detección temprana
Según se informó, durante la jornada los médicos oftalmólogos tomarán la presión intraocular y realizarán el examen de la papila del nervio óptico. Se trata de estudios sencillos, breves y no invasivos que permiten detectar signos compatibles con glaucoma.
El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una lesión irreversible del nervio óptico y genera una pérdida progresiva del campo visual. Su causa principal es la presión intraocular elevada, aunque también existen otros factores de riesgo, como la diabetes, la hipertensión arterial y los antecedentes familiares directos.
En Argentina, más de un millón de personas padecen esta patología, aunque se estima que aproximadamente la mitad lo desconoce. Esa falta de diagnóstico temprano es uno de los principales desafíos que motivan la realización anual de esta campaña.
Factores de riesgo y advertencias médicas
El Consejo Argentino de Oftalmología destacó que cualquier persona puede desarrollar glaucoma, pero el riesgo aumenta en mayores de 40 años, en quienes tienen familiares directos con la enfermedad, en personas que utilizan o utilizaron corticoides y en aquellas que sufrieron traumatismos oculares.
El Dr. Daniel Grigera, médico oftalmólogo e integrante del CAO, explicó: “Dado que esta enfermedad no presenta síntomas ni molestias en su fase inicial, las personas afectadas desconocen que la padecen. Por esta razón, se la suele calificar como el ‘ladrón silencioso de la visión’. Pero hay una buena noticia: con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, la gran mayoría de los pacientes con glaucoma conservan su visión”.
Por su parte, el Dr. Alejo Peyret, médico oftalmólogo y ex presidente de la Asociación Argentina de Glaucoma, señaló: “En caso de detectar posibles síntomas de glaucoma (presión intraocular alta o algún daño en el fondo de ojo), el oftalmólogo pedirá la realización de otros estudios para indicar el tratamiento más adecuado en cada caso. Estos estudios forman parte de la consulta habitual”.
Tratamientos y prevención anual
La Dra. María Angélica Moussalli, integrante de la Comisión Directiva de AsAG, precisó que si bien la pérdida de visión ocasionada por el glaucoma no puede recuperarse, su avance puede controlarse. “Si bien la pérdida de visión ocasionada por el glaucoma no se puede recuperar, su progreso se puede controlar mediante diferentes formas de tratamiento, desde la aplicación de gotas que reducen la presión en el ojo, pasando por láseres hasta una cirugía incisional. Es importante comprender que el glaucoma no tratado lleva a la ceguera en forma irreversible”, afirmó.
La campaña es organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), la Asociación Argentina de Glaucoma (AsAG) y la Fundación para la Investigación del Glaucoma (FIG), entidades que impulsan acciones de concientización y prevención desde hace casi tres décadas, publicó Apf.
El Dr. Javier Casiraghi, ex presidente del CAO, sostuvo: “Cada año, mediante esta campaña, entre 5.000 – 8.000 personas reciben atención médico oftalmológica gratuita y en la mayoría de los casos, es la primera visita al oftalmólogo. Todos podemos tener glaucoma, pero hay quienes tienen más riesgo de padecerlo: personas mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares directos de glaucoma, personas que usaron o usan corticoides, personas que sufrieron traumatismos en los ojos. Por eso, es conveniente visitar al oftalmólogo al menos una vez al año”.
De este modo, la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma volvió a presentarse como una oportunidad clave para acceder a un control gratuito y prevenir consecuencias irreversibles en la salud visual, especialmente en una enfermedad que avanza sin síntomas y puede detectarse a tiempo con una simple consulta.