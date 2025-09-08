Quini 6: en agencias de Entre Ríos dos apostadores ganaron millonarios premios

El sorteo del Quini 6 realizado este domingo 7 de agosto arrojó resultados positivos para Entre Ríos. Dos apostadores, que jugaron en agencias de Concepción del Uruguay y Concordia, se alzaron con millonarios premios en la modalidad Siempre Sale.

Premios en la modalidad Siempre Sale

En esta categoría hubo un total de 24 ganadores a nivel nacional. Cada uno de ellos se llevó la suma de $13.709.055,94, luego de acertar los números sorteados: 04-41-03-27-31-20. La modalidad Siempre Sale permite ganar con seis, cinco o cuatro aciertos. De esta manera, los jugadores entrerrianos se sumaron al grupo de apostadores afortunados que se repartieron más de 329 millones de pesos en esta modalidad.

Resultados en otras modalidades

En el sorteo Tradicional los números favorecidos fueron 28-05-18-40-39-19. El pozo quedó vacante y se acumula un premio estimado en $650 millones.

Por su parte, en la modalidad La Segunda salieron los números 19-25-17-18-24-43. Tampoco hubo ganadores y el próximo pozo asciende a $2.767.027.467.

En tanto, en La Revancha los números sorteados fueron 40-00-38-11-42-09. Al no registrarse ganadores, se sortearán en el próximo juego $745.651.926.

Próximo sorteo con pozos millonarios

Con los premios vacantes en las principales modalidades, el Quini 6 continúa generando expectativa en los apostadores de todo el país. Para el próximo sorteo, el total estimado supera los 4.100 millones de pesos.