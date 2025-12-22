Quiénes son los tres entrerrianos nominados a los Premios Olimpia 2025 de esta noche

REDACCIÓN ELONCE
Hoy se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Olimpia 2025, donde hay tres entrerrianos nominados.
Este lunes, desde las 21, se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Olimpia 2025, el evento anual en el que el Círculo de Periodistas Deportivos reconoce a los y las atletas más destacados del deporte argentino, y que este año contará con la participación de tres representantes entrerrianos.
Hay
La gala se realizará en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunirá a deportistas de todas las disciplinas, quienes serán homenajeados por sus logros y trayectoria a lo largo de la temporada. La lista de nominados incluye a 138 atletas de todo el país.
Entre los representantes de Entre Ríos que consiguieron su lugar en la ceremonia se encuentran los paranaenses Carmelo Retamar, en Bochas, y Luciano Biondi, en Softbol, así como la oriunda de Villa Clara, Violeta Figueroa, también nominada en Softbol.
Entrerrianos en la gala del deporte
La participación provincial refleja el crecimiento del deporte en la región y la relevancia de sus atletas a nivel nacional.
La ceremonia promete ser una noche de celebración, con presencia de figuras del deporte, periodistas y autoridades, destacando los logros y la dedicación de los atletas argentinos. La Usina del Arte se prepara para recibir a todos los nominados y entregar un reconocimiento histórico a los deportistas que dejaron su huella en 2025.
Relevancia de los Premios Olimpia
Los Premios Olimpia son uno de los reconocimientos más importantes del deporte argentino y destacan la trayectoria, el rendimiento y los logros de cada disciplina. La nominación de tres atletas entrerrianos subraya la importancia de la provincia dentro del panorama deportivo nacional.
Premios Olimpia 2025: ternas y nominados
Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas
Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo