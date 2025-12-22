 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Quiénes son los tres entrerrianos nominados a los Premios Olimpia 2025 de esta noche

Hoy se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Olimpia 2025, donde hay tres entrerrianos nominados.

22 de Diciembre de 2025
La lista de nominados incluye a 138 atletas de todo el país.
La lista de nominados incluye a 138 atletas de todo el país.

REDACCIÓN ELONCE

Hoy se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Olimpia 2025, donde hay tres entrerrianos nominados.

Este lunes, desde las 21, se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Olimpia 2025, el evento anual en el que el Círculo de Periodistas Deportivos reconoce a los y las atletas más destacados del deporte argentino, y que este año contará con la participación de tres representantes entrerrianos.

Hay

La gala se realizará en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunirá a deportistas de todas las disciplinas, quienes serán homenajeados por sus logros y trayectoria a lo largo de la temporada. La lista de nominados incluye a 138 atletas de todo el país.

 

Entre los representantes de Entre Ríos que consiguieron su lugar en la ceremonia se encuentran los paranaenses Carmelo Retamar, en Bochas, y Luciano Biondi, en Softbol, así como la oriunda de Villa Clara, Violeta Figueroa, también nominada en Softbol.

Carmelo Retamar - Bochas
Carmelo Retamar - Bochas

Entrerrianos en la gala del deporte

La participación provincial refleja el crecimiento del deporte en la región y la relevancia de sus atletas a nivel nacional.

Luciano Biondi - Softbol
Luciano Biondi - Softbol

La ceremonia promete ser una noche de celebración, con presencia de figuras del deporte, periodistas y autoridades, destacando los logros y la dedicación de los atletas argentinos. La Usina del Arte se prepara para recibir a todos los nominados y entregar un reconocimiento histórico a los deportistas que dejaron su huella en 2025.

Violeta Figueroa
Violeta Figueroa

Relevancia de los Premios Olimpia

Los Premios Olimpia son uno de los reconocimientos más importantes del deporte argentino y destacan la trayectoria, el rendimiento y los logros de cada disciplina. La nominación de tres atletas entrerrianos subraya la importancia de la provincia dentro del panorama deportivo nacional.

 

Premios Olimpia 2025: ternas y nominados

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle

Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo

Premios Olimpia 2025 deportistas destacados Gala de premiación entrerrianos nominados
