Murió una mujer por hantavirus en San Martín de los Andes: síntomas y cómo se transmite

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó el fallecimiento de una mujer de 44 años en San Martín de los Andes a causa de hantavirus. La paciente comenzó a presentar síntomas el 25 de agosto y murió el domingo por la mañana, tras permanecer internada en estado grave.
Según informaron las autoridades sanitarias, la mujer había realizado caminatas por sectores boscosos días antes de manifestar los primeros signos de la enfermedad, ambientes que constituyen el hábitat natural de los roedores portadores del virus.
Cómo se transmite el hantavirus
El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores silvestres, conocidos como colilargos. Estos animales eliminan el virus a través de la orina, la saliva y las heces, contaminando el ambiente.
Los mecanismos de contagio incluyen:
-Inhalación: al respirar polvo contaminado en galpones, huertas o pastizales.
-Contacto directo: al tocar roedores vivos, muertos o superficies contaminadas.
-Mordeduras: en caso de ser atacado por un roedor infectado.
-Entre personas: aunque es menos frecuente, puede ocurrir durante los primeros días de síntomas a través del contacto estrecho.
Cuáles son los síntomas del hantavirus
Los síntomas iniciales del hantavirus suelen confundirse con los de una gripe. Se presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor abdominal y decaimiento. Sin embargo, a diferencia de otros cuadros virales, no suelen registrarse tos ni secreciones respiratorias.
En el caso de la mujer fallecida, los síntomas aparecieron pocos días después de sus actividades en áreas boscosas, lo que reforzó la hipótesis de un contagio por exposición ambiental.
Medidas preventivas
Como medida sanitaria, el Ministerio de Salud provincial dispuso el aislamiento de los contactos estrechos de la víctima. Además, reiteró recomendaciones a la población:
Evitar el contacto con roedores y sus excretas.
Mantener la basura en recipientes cerrados.
No acampar en lugares no habilitados.
Usar protección al limpiar galpones o espacios con posible presencia de roedores.
Qué dicen los expertos
El Ministerio de Salud de la Nación definió al hantavirus como “una enfermedad transmitida al ser humano por roedores silvestres, reservorios naturales de la infección, que presentan una infección crónica asintomática y eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas”.
El exdirector de la Zona Sanitaria N°4, Néstor Sáez, explicó en años anteriores que el vector más frecuente en la región es el colilargo, un ratón pequeño de orejas puntiagudas cuya cola es más larga que el cuerpo. Estos roedores suelen refugiarse en leñeras, cañaverales y zonas de rosa mosqueta, lo que representa un riesgo para visitantes y residentes.
“Una recomendación fundamental es no tener contacto con ellos. Hay que tener especial cuidado con la generación y disposición de basura”, advirtió Sáez en su momento. (Diario Río Negro)