 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Provincia de Neuquén

Murió una mujer por hantavirus en San Martín de los Andes: síntomas y cómo se transmite

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó la muerte de una mujer de 44 años en San Martín de los Andes a causa de hantavirus. La víctima presentó síntomas días después de caminar por zonas boscosas. Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades.

3 de Septiembre de 2025
Murió una mujer por hantavirus en San Martín de los Andes
Murió una mujer por hantavirus en San Martín de los Andes

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó el fallecimiento de una mujer de 44 años en San Martín de los Andes a causa de hantavirus. La paciente comenzó a presentar síntomas el 25 de agosto y murió el domingo por la mañana, tras permanecer internada en estado grave.

 

Según informaron las autoridades sanitarias, la mujer había realizado caminatas por sectores boscosos días antes de manifestar los primeros signos de la enfermedad, ambientes que constituyen el hábitat natural de los roedores portadores del virus.

 

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores silvestres, conocidos como colilargos. Estos animales eliminan el virus a través de la orina, la saliva y las heces, contaminando el ambiente.

 

Los mecanismos de contagio incluyen:

-Inhalación: al respirar polvo contaminado en galpones, huertas o pastizales.

-Contacto directo: al tocar roedores vivos, muertos o superficies contaminadas.

-Mordeduras: en caso de ser atacado por un roedor infectado.

-Entre personas: aunque es menos frecuente, puede ocurrir durante los primeros días de síntomas a través del contacto estrecho.

Muri&oacute; una mujer por hantavirus en San Mart&iacute;n de los Andes
Murió una mujer por hantavirus en San Martín de los Andes

Cuáles son los síntomas del hantavirus

Los síntomas iniciales del hantavirus suelen confundirse con los de una gripe. Se presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor abdominal y decaimiento. Sin embargo, a diferencia de otros cuadros virales, no suelen registrarse tos ni secreciones respiratorias.

 

En el caso de la mujer fallecida, los síntomas aparecieron pocos días después de sus actividades en áreas boscosas, lo que reforzó la hipótesis de un contagio por exposición ambiental.

 

Medidas preventivas

Como medida sanitaria, el Ministerio de Salud provincial dispuso el aislamiento de los contactos estrechos de la víctima. Además, reiteró recomendaciones a la población:

Evitar el contacto con roedores y sus excretas.

Mantener la basura en recipientes cerrados.

No acampar en lugares no habilitados.

Usar protección al limpiar galpones o espacios con posible presencia de roedores.

 

Qué dicen los expertos

El Ministerio de Salud de la Nación definió al hantavirus como “una enfermedad transmitida al ser humano por roedores silvestres, reservorios naturales de la infección, que presentan una infección crónica asintomática y eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas”.

 

El exdirector de la Zona Sanitaria N°4, Néstor Sáez, explicó en años anteriores que el vector más frecuente en la región es el colilargo, un ratón pequeño de orejas puntiagudas cuya cola es más larga que el cuerpo. Estos roedores suelen refugiarse en leñeras, cañaverales y zonas de rosa mosqueta, lo que representa un riesgo para visitantes y residentes.

 

“Una recomendación fundamental es no tener contacto con ellos. Hay que tener especial cuidado con la generación y disposición de basura”, advirtió Sáez en su momento. (Diario Río Negro)

Temas:

hantavirus Ministerio de Salud
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso