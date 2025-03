Liberaron el cobro de peaje en Estación Yeruá, en Concordia

Comenzó la retención de servicios por parte de los empleados del Peaje Estación Yeruá, ubicado al sur del departamento Concordia. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, de las siete bocas que tiene el peaje (cuatro sentido norte-sur y tres en dirección sur-norte) solo dos están funcionando.

El levantamiento de las barreras de peaje es de 11 a 14, de 17 a 20 y de 22 a 1. La medida de fuerza impulsada por los operarios se debe a la “incertidumbre” que reina entre ellos debido al vencimiento de la concesión del servicio de peajes en las rutas 12, 14 y 174, que está en manos de la firma Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima (CRUSA).

Liberaron el cobro de peaje en Estación Yeruá, ubicado al sur del departamento Concordia pic.twitter.com/s46mExIumE — ELONCE WEB (@ElonceW56269) March 20, 2025

Los trabajadores aclararon que, a pesar de la medida de fuerza, no se llevarán a cabo movilizaciones que impliquen el corte de ruta. "El usuario no tiene que ver en este reclamo", señaló uno de los trabajadores, aunque otras fuentes consultadas por Diario Río Uruguay no descartaron que la asamblea pudiera derivar en complicaciones para el paso de los vehículos.

La medida fue consensuada por los trabajadores y el gremio SUTPA (Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines), fundado en 2006 por Facundo Moyano

Además, se adelantó que por la tarde del jueves - aproximadamente a las 17 horas - estará en el mismo lugar la secretaria general del sindicato, Florencia Cañabate.

Incertidumbre

La situación se enmarca en el esquema de privatizaciones de rutas que el Gobierno de Javier Milei anunció a través de la desregulación de la actividad, en medio de la restructuración de la Dirección de Vialidad Nacional.

La concesión de los peajes en las rutas 12, 14 y 174 está a cargo de la empresa Caminos del Río Uruguay SA (Crusa) desde 1990, pero ya no habrá prórrogas y se abrió la licitación para una nueva explotación, en el marco de la Red Federal de Concesiones.

Los primeros pasos se dieron en audiencia pública, en lo que marca el inicio del proceso de adjudicación de la traza a una nueva empresa. El problema radica en que los pliegos de la nueva licitación no se contempla el traspaso de los trabajadores ni la continuidad de sus derechos laborales.

Como se informara oportunamente, el pasado lunes -17 de marzo- se llevó a cabo una audiencia en el marco del concurso preventivo de Caminos del Río Uruguay, ante el Juzgado Comercial N° 9. La misma empresa informó en ese momento que "fue solicitada por la concursada a efectos de tratar de lograr una extensión del plazo de la concesión del corredor vial hasta que se designe y asuma un nuevo operador, adjudicatario de la licitación dispuesta por el Decreto 28/2025".

Según la firma todo fue "con el objeto de preservar la fuente de trabajo de los más de 500 trabajadores directos y de las distintas contrataciones indirectas que afectan a varias de las ciudades del interior de nuestro país, por donde pasa el corredor vial".

Sin embargo, luego del encuentro se destacó que no hubo "una propuesta concreta de la Secretaría de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad", por lo cual la incertidumbre continúa y se teme por una ola de despidos masivos desde abril.