Advierten que peligra la fuente laboral de 500 trabajadores por la caída de una concesión

El inminente final de la concesión del servicio de peajes en las rutas 12, 14 y 174, alertó a los más de 500 empleados de Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima (CRUSA) debido a la posible pérdida de sus puestos de trabajo. La situación se enmarca en el esquema de privatizaciones de rutas que el Gobierno de Javier Milei anunció a través de la desregulación de la actividad, en medio de la restructuración de la Dirección de Vialidad Nacional.

La concesión de los peajes en las rutas 12, 14 y 174 está a cargo de la empresa Caminos del Río Uruguay SA (Crusa) desde 1990, pero ya no habrá prórrogas y se abrió la licitación para una nueva explotación, en el marco de la Red Federal de Concesiones.

Los primeros pasos se dieron en audiencia pública, en lo que marca el inicio del proceso de adjudicación de la traza a una nueva empresa. El problema radica en que los pliegos de la nueva licitación no se contempla el traspaso de los trabajadores ni la continuidad de sus derechos laborales.

Desde Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima (CRUSA) se informó que luego de reuniones con la Dirección Nacional de Vialidad, la autoridad gubernamental rechazó dar una respuesta respecto de la situación de los más de 500 empleados que hoy desempeñan distintas tareas a lo largo de los trazados bajo concesión de Caminos del Río Uruguay S.A. “Por este motivo y pese al insistente pedido que realizó CRUSA, ellos y sus familias, en su mayoría oriundas de localidades de la zona, no encuentran hoy certezas sobre su futuro a partir de la caída de la concesión, que se producirá el 8 de abril”, indicó la empresa.

Y destacó: “CRUSA acercó esta problemática por todos los medios posibles a los funcionarios gubernamentales, quienes se negaron a hacerse cargo de la situación. Pese a la dificultad que conlleva comprender una actitud tan negligente de las autoridades responsables, el actual concesionario seguirá buscando alternativas para los trabajadores y sus familias”.

“CRUSA entiende que el camino natural es prorrogar la concesión actual hasta que se defina un rumbo claro respecto de la licitación. Esto significa, o bien CRUSA continúe con su administración, o que comience una transición ordenada a una nueva concesionaria. Lamentablemente, desde el Gobierno Nacional, se rechazó esta propuesta ofrecida de buena fe por parte de la empresa, dejando sin respuestas las necesidades de usuarios y trabajadores”, informó la firma.

Al respecto, el vocero de Caminos del Río Uruguay, Mariano Bradanini, explicó a Elonce que “la empresa sigue trabajando para brindar soluciones”. “Estamos en tiempos de renegociación, según lo que marca el contrato, por la continuidad laboral de los empleados en la empresa que gane la licitación para la concesión de las rutas 12, 14 y 174”, indicó.

“Debido a que aún no está organizado el pliego para la nueva licitación, Caminos del Río Uruguay propuso que continuaba la operatoria bajo condiciones que no son convenientes para la empresa, para darle continuidad a lo laboral y que los empleados puedan seguir cobrando su salario y logren una continuidad laboral con la siguiente empresa, pero Vialidad confirmó que eso no podía pasar”, repasó el vocero de la firma. “Es un panorama oscuro para los trabajadores porque el 9 de abril quedarán sin trabajo”, sentenció.

Y agregó: “Un pliego mal realizado, como el que fue presentado en las audiencias públicas y rechazado por las constructoras, es mejorable; demandará unos meses más y se podrá realizar, pero no se entiende la imposibilidad de los empleados de la empresa para seguir trabajando”.

“No se explica que más de 500 familias se vean perjudicadas por un capricho”, acusó; y bregó por “una transición normal, adecuada y tranquila”. De hecho, se mostró “confiado en un mínimo de sentido común y solidaridad por parte de los funcionarios nacionales de Vialidad para con los trabajadores”.