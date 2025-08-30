 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Llegó a Rosario del Tala

Entrerriana ganó medalla de oro en Paracanotaje y fue recibida por sus seres queridos

La joven Katya Unrein, quien conquistó la medalla de oro en Paracanotaje en Paraguay, regresó a su ciudad natal, Rosario del Tala, donde fue recibida por familiares, amigos y vecinos en una emotiva caravana.

30 de Agosto de 2025
Katya Unrein, campeona de Paracanotaje, regresó a Rosario del Tala entre vítores-Canal 5 Univisión 
Katya Unrein, campeona de Paracanotaje, regresó a Rosario del Tala entre vítores-Canal 5 Univisión  Foto: Canal 5 Univisión

La flamante campeona de Paracanotaje, Katya Unrein, regresó a su ciudad natal, Rosario del Tala, donde fue recibida por una multitud que celebró su gran logro. La joven, quien recientemente obtuvo la medalla de oro en el Campeonatode Paraguay, llegó a la ciudad en una caravana encabezada por los Bomberos Zapadores, quienes recorrieron las principales calles del lugar.

Katya Unrein, campeona de Paracanotaje, regresó a Rosario del Tala entre vítores-Canal 5 Univisión
Katya Unrein, campeona de Paracanotaje, regresó a Rosario del Tala entre vítores-Canal 5 Univisión

La emoción de la bienvenida fue palpable, con vecinos, familiares y amigos que salieron a las calles para saludarla y aplaudir su esfuerzo. El recorrido terminó en la Plaza Libertad, donde Katya se reencontró con su abuela y hermanos, quienes la recibieron con un emotivo abrazo. Además, la campeona compartió su felicidad con las personas que se acercaron a felicitarla.

Katya relató los momentos más destacados de su participación en el certamen en Paraguay. "Estas dos medallas se las comparto con mi familia, a todos los que siempre estuvieron desde el primer momento, a los que han colaborado y a las casas comerciales que me apoyaron", expresó.

 

La joven deportista aseguró que aún no ha tomado plena conciencia de lo que ha logrado, recordando que lleva casi 11 años practicando Paracanotaje. "Ahora, a disfrutar, descansar y comer bien", dijo entre risas, mientras el público presente le brindaba un fuerte aplauso.

Paraguay
