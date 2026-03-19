Invitan a disfrutar la jornada del Día Mundial del Agua: "Es un derecho humano"

REDACCIÓN ELONCE
Horacio Enríquez, de la Fundación Ecourbano, dialogó sobre el Día Mundial del Agua, destacando la importancia del acceso al agua como derecho humano y la situación global de la crisis hídrica.
Horacio Enríquez, representante de la Fundación Ecourbano, se refirió al próximo Día Mundial del Agua, una fecha que invita a reflexionar sobre el acceso y la gestión responsable del agua en un contexto de crisis hídrica global. En el marco de la conmemoración, Enríquez destacó que este día “nos obliga a reflexionar sobre este líquido que es fundamental para la vida, es un derecho humano”, un concepto que está estrechamente vinculado a la realidad de los entrerrianos, quienes dependen directamente del río Paraná para su abastecimiento de agua.
Este año, Naciones Unidas propone la consigna “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, con el objetivo de poner el foco en los problemas de acceso al agua, una situación que afecta especialmente a las mujeres. “Las que más sufren son las mujeres, que son las que gestionan el agua, las que la usan en el uso cotidiano para cocinar, generar alimento y vida”, subrayó Enríquez. El representante de la Fundación Ecourbano explicó que la crisis hídrica es un fenómeno global relacionado con un modelo de producción y consumo desproporcionado en países desarrollados, lo que agudiza la pobreza en muchas regiones del mundo.
La crisis hídrica global y la travesía por el Paraná
Además, Enríquez destacó la importancia de la travesía “Salvemos al Paraná y sus Humedales”, una nueva edición de “Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía”, que se realizará el sábado 21 de marzo, día previo al Día Mundial del Agua. Esta travesía, que comenzó el 7 de marzo en Puerto Las Palmas, Chaco, llegará a la Playa Florida en Rosario. Enríquez mencionó que la travesía es una manera de concienciar a la población sobre la importancia de la preservación de los humedales y del río Paraná, al mismo tiempo que invita a los entrerrianos a reflexionar sobre cómo se relacionan con el río y cómo lo ven como parte fundamental de su vida cotidiana.
“La travesía llega en la previa del Día Mundial del Agua y es una oportunidad para preguntarnos cómo nos relacionamos con nuestro río, con nuestra agua y si dimensionamos cómo nos atraviesa el río”, afirmó Enríquez, instando a la comunidad a reflexionar sobre la necesidad de proteger sus recursos hídricos y asegurar el acceso equitativo al agua para todos.