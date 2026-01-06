Estrés calórico en equinos: SENASA brindó medidas preventivas para el bienestar animal en verano

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) alertó sobre los efectos del estrés calórico en los equinos, un problema que se agrava durante los días más cálidos del año. El fenómeno ocurre cuando los animales no pueden regular su temperatura interna debido a un ambiente excesivamente caluroso, lo que puede ocasionar serios problemas de salud y bienestar. "El estrés calórico se desencadena cuando las condiciones ambientales superan la zona de confort del animal", explicaron.

El estrés calórico no solo afecta a los animales en establos, sino también a aquellos en tránsito. Las razas más resistentes al calor, como el árabe o el Sangre Pura de carrera, tienen mayor tolerancia a las altas temperaturas en comparación con razas pesadas, como las de tiro, que están adaptadas a climas fríos. Según el organismo, "las razas de equinos que viajan largas distancias, como de Patagonia al norte, pueden experimentar un impacto significativo debido a las diferencias de temperatura en diferentes regiones del país".

Síntomas del estrés térmico en los caballos

Los propietarios y cuidadores de caballos deben estar atentos a una serie de signos de estrés térmico que indican que el animal está sufriendo. Estos incluyen un aumento del jadeo, ensanchamiento de las fosas nasales, movimientos constantes de cabeza, sudoración excesiva y letargia. "La falta de respuesta hacia el entorno es un indicativo claro de que el animal está en un estado de estrés severo", señalaron. Además, la deshidratación y la disminución en el consumo de alimentos son otros síntomas comunes en situaciones de estrés calórico.

En casos más graves, se pueden observar alteraciones en la frecuencia cardíaca y respiratoria, y un incremento en la temperatura corporal del equino. "Es fundamental monitorizar la salud del animal constantemente para evitar complicaciones graves", advirtieron.

Medidas para prevenir el estrés calórico en equinos

SENASA recomendó varias estrategias para mitigar el estrés calórico en los caballos durante el verano. Una de las principales es garantizar que los animales tengan acceso a sombra, ya sea a través de árboles o estructuras de media sombra con una densidad de 80%. "Las caballerizas deben estar bien ventiladas, y se puede usar ventiladores o mantener abiertas las puertas y ventanas para asegurar una circulación de aire constante", sugirieron.

El agua también es clave para prevenir la deshidratación, por lo que se recomienda que los equinos tengan acceso constante a agua fresca, especialmente en días calurosos. "Un caballo puede consumir entre 30 y 45 litros de agua por día, y este volumen puede aumentar con el calor extremo", indicaron. Además, las dietas a base de pasturas y forrajes son más recomendables que los concentrados, ya que facilitan la digestión y la regulación térmica.

En cuanto al transporte, es esencial cumplir con las normativas de SENASA, que establecen que los vehículos y trailers deben estar habilitados específicamente para el transporte de equinos. "Es recomendable realizar paradas solo en lugares con sombra para evitar la acumulación de calor", afirmaron. También es preferible realizar los traslados durante las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas son más bajas.

Con estas medidas, SENASA busca reducir los riesgos asociados al estrés calórico y asegurar el bienestar de los equinos durante la temporada estival.

Ante cualquier duda, los tenedores de equinos o interesados pueden dirigirse a la oficina del SENASA más cercana, consultar a su veterinario/a de confianza y/o escribir un correo electrónico a bianimal@senasa.gob.ar.