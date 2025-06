Enfermera acusada de muerte de bebés insiste en su inocencia: “Sé que no hice nada”

A días de conocerse la sentencia por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, Brenda Agüero hizo uso de su última palabra ante el jurado popular y los jueces que definirán su futuro.

La enfermera acusada de los homicidios insistió con su inocencia, reprochó el supuesto trato diferencial con los ex funcionarios acusados y planteó un llamativo reproche a las madres de las víctimas.

Foto: La Voz

“No es tarea fácil para ustedes tener que decidir”, le dijo al jurado en el inicio de su exposición, y agregó: “Pase lo que pase estoy sumamente tranquila, independientemente de la decisión que tomen”.

Uno de los momentos más tensos fue cuando apuntó contra las madres de los bebés fallecidos: “Me dolió un montón ver a las mamás sentadas con un papelito. Vos decís ‘se te murió un hijo’, no sé por qué la necesidad de guionarlas. Perdón, pero me resultó muy chocante eso. Es algo que no me pasó nunca y espero nunca tener que vivirla, pero todo el guión... no, no”.

En otro tramo sostuvo: “Sé que no hice nada de lo que se me está acusando, eso me da muchísima tranquilidad. Yo sé que no hice nada”. Además expresó que no necesita convencer a nadie, más allá de que tenga que pasar “mucho tiempo en la cárcel de Bouwer”.

Agüero negó una y otra vez la acusación en su contra y aseguró que “no hay una asesina serial como lo han hecho ver antes de que empezara este juicio”. Al tiempo que, llamativamente, sostuvo que “con todos los alegatos y testigos, ha quedado claro que no fueron asesinatos ni intentos de homicidio”.

También se refirió al trato judicial recibido en comparación con el resto de los acusados: “Hubo muchísima desigualdad con el resto de los imputados, ellos no llevan el tiempo que llevo yo detenida, no tienen la carátula que tengo yo”.

Por último, habló sobre su vocación: “Yo amo a los niños, trabajé mucho para entrar a trabajar”.

Sentencia

La sentencia se conocerá el miércoles 18 de junio. La fiscalía pidió prisión perpetua para Brenda Agüero y penas que van desde uno hasta cuatro años de prisión, además de inhabilitaciones, para otros 12 imputados por encubrimiento e irregularidades administrativas.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, integrada por Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, y el jurado popular son quienes determinarán las penas.

Foto: La Voz

Las penas solicitadas por la fiscalía:

Brenda Agüero: prisión perpetua.

Diego Cardozo: tres años de prisión condicional y tres de inhabilitación.

Liliana Asís: cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.

Pablo Carvajal: tres años de prisión condicional y tres de inhabilitación.

Alejandro Gauto: tres años de prisión condicional y tres de inhabilitación especial.

Marta Elena Gómez: cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.

Alejandro Escudero Salama: cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.

Adriana Luisa Moralez: tres años de prisión condicional.

María Alejandra Luján: un año de inhabilitación y el máximo de la multa.

Claudia Elizabeth Ringhelheim: un año de prisión, inhabilitación y el máximo de la multa.

Alicia Beatriz Ariza: un año de inhabilitación y el máximo de la multa.