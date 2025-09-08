En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este lunes las alertas amarillas por tormentas fuertes que abarcan a distintas provincias del noreste del país. Los avisos incluyen zonas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde se esperan lluvias intensas y fenómenos asociados.

De acuerdo con el organismo, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional granizo”.

Intensidad de las precipitaciones

El SMN indicó que podrían acumularse entre 30 y 60 milímetros de agua en pocas horas, con la posibilidad de que los valores sean superados en forma puntual. Estos fenómenos podrían generar complicaciones en calles, rutas y zonas rurales, por lo que se recomendó extremar precauciones.

Alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

Recomendaciones del SMN

Ante el pronóstico de tormentas intensas, el organismo difundió una serie de medidas de prevención para la población:

Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

No realizar actividades al aire libre.

No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes de electricidad.

Mantenerse alejados de playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de descargas eléctricas.

Estar atentos a la posible caída de granizo.

Seguir las indicaciones de las autoridades y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Más noticias