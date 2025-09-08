 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas intensas para Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Se esperan lluvias abundantes, ráfagas y ocasional caída de granizo durante este lunes.

8 de Septiembre de 2025
Alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos
Alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este lunes las alertas amarillas por tormentas fuertes que abarcan a distintas provincias del noreste del país. Los avisos incluyen zonas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde se esperan lluvias intensas y fenómenos asociados.

 

De acuerdo con el organismo, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional granizo”.

 

Intensidad de las precipitaciones

El SMN indicó que podrían acumularse entre 30 y 60 milímetros de agua en pocas horas, con la posibilidad de que los valores sean superados en forma puntual. Estos fenómenos podrían generar complicaciones en calles, rutas y zonas rurales, por lo que se recomendó extremar precauciones.

Alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos
Alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

Recomendaciones del SMN

Ante el pronóstico de tormentas intensas, el organismo difundió una serie de medidas de prevención para la población:

Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

No realizar actividades al aire libre.

No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes de electricidad.

Mantenerse alejados de playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de descargas eléctricas.

Estar atentos a la posible caída de granizo.

Seguir las indicaciones de las autoridades y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Más noticias

Temas:

Chaparrones Tormentas fuertes Servicio Meteorológico Nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso