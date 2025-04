En Entre Ríos, más de 1.500 personas conviven con VIH: instan a las medidas de prevención

En la provincia de Entre Ríos, 1.550 personas se encuentran actualmente en tratamiento por VIH, según informó el Dr. Eduardo Elías, titular del Programa Provincial de VIH. El especialista destacó que la cantidad de diagnósticos ha aumentado, en parte, gracias a una mayor promoción del testeo y la oferta activa por parte de los profesionales de salud.

“El trabajo de concientización, de promoción del testeo, venimos de hace muchos años trabajándolo. Hoy por hoy los profesionales médicos también ofertan el diagnóstico; es decir, proponen a la persona hacerse el análisis en mayor cuantía que antes. Por supuesto, vamos a encontrar mayor cantidad de diagnósticos”, explicó Elías en diálogo con Elonce.

En los últimos años, el promedio de diagnósticos anuales ha oscilado entre 145 y 155 casos. “Lo importante de esto es tenerlo presente siempre como una infección más. Hacerse el análisis, no tenerle temor al diagnóstico, porque cuanto antes se detecte, mejor será la evolución”, afirmó.

Situación del VIH en Entre Ríos: Qué se sabe y cómo se trabaja en la prevención

Prevención, información y formación

El especialista subrayó que el virus no discrimina contextos: “Lo que uno trata es de desestigmatizar. No hace falta un momento de descontrol para tener VIH. Hace falta tomar conciencia y prevención. Teniendo relaciones sexuales sin preservativo, puedo tener VIH sin estar en un momento de descontrol. Lo que marca la presencia o no del VIH es la prevención”.

En ese sentido, Elías remarcó que la distribución de preservativos se ha reforzado: “Tuvimos la oportunidad de acceder a 300.000 preservativos comprados por la provincia, lo que nos permitió seguir distribuyéndolos en todos los lugares habituales. Pero tener el preservativo en el bolsillo no sirve de nada si no lo usamos. La prevención debe ser parte de nuestra historia de vida”.

Asimismo, señaló que la información no siempre alcanza. “Necesitamos más que información: necesitamos formación. La prevención debe estar presente en todos los ámbitos de la persona. La educación sexual, la familia, el entorno. Esa es la manera de incorporar el hábito preventivo”, sostuvo.

Preservativo

El testeo y su importancia

El Dr. Elías remarcó que el test de VIH debe ser gratuito y confidencial en todos los efectores públicos, como hospitales. “Se puede realizar incluso sin pedido médico, siempre con consentimiento informado”, indicó. En Entre Ríos, el Laboratorio de Epidemiología también realiza testeos, en el marco de la ley nacional.

“Esperar síntomas es un error. Promocionamos el testeo en las personas, no en los síntomas. La fatiga, por ejemplo, puede deberse a muchas otras causas. Una persona puede tener VIH y no saberlo, y vivir como portador sin saberlo. Por eso, los chequeos deben ser una práctica habitual, más allá de cómo me sienta”, expresó.

Tratamientos y avances

Elías explicó que existen tratamientos efectivos que permiten vivir con VIH sin desarrollar la enfermedad. “Hoy se combinan varias drogas que suprimen la multiplicación viral. Cuando hablamos de carga viral no detectable, significa que la concentración del virus en sangre es tan baja que no se detecta. No implica curación, pero sí un control total de la infección”, explicó.

Además, destacó la existencia de medicación preventiva: “Si una persona sabe que va a tener relaciones sexuales sin protección, puede tomar medicación pre o post exposición, que reduce en más del 95% la posibilidad de infección. Eso sí, no evita otras ITS como sífilis, gonorrea o hepatitis”.

El responsable del programa provincial enfatizó que la lucha contra el VIH no sólo se basa en medicamentos, sino en un cambio cultural profundo: la incorporación real de la prevención en la vida cotidiana.