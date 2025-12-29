En auto a Brasil: cuatro paranaenses contaron su odisea inesperada tras romperse el vehículo

REDACCIÓN ELONCE
Cuatro jóvenes de Paraná quedaron varados en Brasil, luego de una grave falla mecánica en su vehículo, cuando viajaban rumbo a Florianópolis. En diálogo con Elonce, contaron cómo resolvieron la emergencia, la ayuda recibida y la incertidumbre por los costos y la reparación.
Quedaron varados en Brasil, tras romperse el auto fue la inesperada situación que atravesaron Braian, Tadeo, Facundo y Valentín, cuatro jóvenes oriundos de Paraná que habían emprendido su primer viaje grupal en auto rumbo a Florianópolis.
Lo que comenzó como unas vacaciones largamente planificadas terminó convirtiéndose en una experiencia marcada por la improvisación, la incertidumbre y la solidaridad de desconocidos.
El viaje había comenzado el viernes por la tarde, alrededor de las 17.30, cuando salieron desde la capital entrerriana con destino a la costa brasileña. Todo transcurría con normalidad hasta la madrugada del sábado, cerca de las 3.30, cuando ya se encontraban en territorio brasileño. En plena ruta, a la altura de São Gabriel, el vehículo impactó contra un animal silvestre, un zorro, lo que provocó la rotura del radiador y una falla grave en el motor.
Según relataron, el golpe no fue de gran magnitud, pero el daño mecánico resultó determinante. “No nos rompió todo en el momento, pero hizo que se sople la junta de la tapa y el auto ya no se podía usar”, explicaron durante la entrevista con Elonce. En ese punto, habían recorrido unos 800 kilómetros y les faltaba la misma distancia para llegar a destino.
Ingenio en medio de la madrugada
El desperfecto ocurrió en una zona rural, a unos 32 kilómetros del pueblo más cercano, en plena madrugada y sin señal clara de asistencia. Ante ese panorama, los jóvenes apelaron al ingenio para no quedar completamente varados en la ruta. Con elementos improvisados, lograron “emparchar” el radiador, cargar agua potable que llevaban para el viaje y avanzar lentamente hasta llegar al pueblo al amanecer.
“Fue despacio, con lo que teníamos a mano: un guante de látex, un palito, agua. Así llegamos como a las cinco o seis de la mañana”, relataron. El vehículo, una Renault Kangoo, modelo 2017, había salido en buenas condiciones y con los controles habituales, lo que incrementó la sorpresa por el desperfecto.
Ya en São Gabriel, comenzaron la búsqueda de un mecánico que pudiera revisar el auto. La localidad es pequeña y, según contaron, cuenta con pocos talleres. Tras recorrer varios, el diagnóstico fue contundente: junta soplada, una de las peores noticias para cualquier conductor.
Reparaciones, recesos y presupuestos inciertos
La situación se agravó cuando les informaron que las rectificadoras estaban de receso hasta los primeros días de enero, lo que hacía imposible una reparación inmediata. “Nos dijeron que hasta el 5 de enero no había solución”, señalaron a Elonce. En ese contexto, la continuidad del viaje quedó en duda.
A pesar de las dificultades del idioma y de encontrarse en un lugar desconocido, destacaron la hospitalidad de muchos vecinos brasileños, quienes intentaron ayudarlos a contactar a un mecánico de confianza. Incluso, uno de ellos se comprometió a abrir la rectificadora en un día no laborable para evaluar el motor.
Sin embargo, no todo fue sencillo. En uno de los primeros talleres a los que acudieron, recibieron un presupuesto de 1.300.000 pesos argentinos. Al intentar retirar el vehículo, el motor terminó absorbiendo agua y quedó inutilizado, lo que los obligó a dejarlo allí momentáneamente. Luego de seguir buscando, encontraron otro mecánico que les pasó un presupuesto menor, cercano a los 850.000 pesos, aunque sin certezas finales hasta abrir el motor.
Decisiones difíciles y pedido de ayuda
Los cuatro jóvenes, todos de alrededor de 25 años, debieron tomar decisiones rápidas: continuar el viaje si lograban reparar el auto, o regresar a Paraná reduciendo al mínimo los gastos. “No vinimos con lo justo, pero tampoco sobra. Esto nos obliga a replantear todo”, explicaron.
Mientras aguardaban el diagnóstico definitivo, permanecían en São Gabriel, exactamente a mitad de camino entre Paraná y Florianópolis. A través del video difundido y de las redes sociales, compartieron un pedido solidario para quienes pudieran colaborar con los gastos de reparación, con el objetivo de poder regresar o continuar el viaje de manera segura.
“Más que nada es para poder arreglar el motor y seguir con lo planeado o, al menos, volver”, indicaron. También señalaron que tenían los días contados, ya que debían regresar a Paraná el domingo siguiente para retomar sus actividades laborales.
La historia de Braian, Tadeo, Facundo y Valentín refleja los imponderables que pueden surgir en un viaje por ruta y cómo, aun en la adversidad, la solidaridad y el ingenio permiten salir adelante.