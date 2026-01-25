El Carnaval Felicianero abrió sus noches de brillo y color con Irupé, Marabú e Ivoti Porá en escena

San José de Feliciano vivió este sábado la primera noche del Carnaval Felicianero, una celebración que dio inicio a cinco noches de desfiles, música y color. El evento convocó a una importante cantidad de público y reafirmó una tradición que forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

El espectáculo se transmitió en vivo por Elonce, en el marco del ciclo Nuestras Fiestas, una propuesta destinada a difundir celebraciones provinciales, regionales, culturales, deportivas y artísticas que distinguen a Entre Ríos y la región.

Carnaval de Feliciano 2026 - Comparsa "Marabú"

En el corsódromo se presentaron las comparsas Irupé, última campeona y actual portadora de la Reina del Carnaval; Marabú, con más de 50 años de trayectoria y reconocida como un símbolo histórico; e Ivoti Porá, otra comparsa tradicional que se destacó por su despliegue artístico y narrativo.

Cada una de las comparsas presentó propuestas diferentes a través de sus coreografías, vestuarios y relatos escénicos, transformando el espacio en un escenario de fantasía.

El desfile de Ivotí Porá

La última comparsa en cerrar la primera noche del Carnaval Felicianero fue Ivotí Porá, que puso el broche final a la jornada con una presentación cargada de energía, despliegue artístico y una propuesta que combinó ritmo, color y emoción sobre el corsódromo.

El ritmo de las baterías y la creatividad de cada agrupación lograron captar la atención de toda la región, posicionando al Carnaval Felicianero como una de las celebraciones más convocantes del litoral.

Marabú protagonizó una noche vibrante

A su paso, la presidenta de la comparsa Marabú, Karina Aguirre, agradeció la presencia de Elonce para “mostrar el trabajo de todo el año”, y destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible el despliegue en el corsódromo.

En ese marco, precisó que la comparsa está integrada por 70 bailarines y 65 batuqueros, que dan vida a un espectáculo de gran intensidad rítmica y visual. “Trabajamos todo el año, beneficios, rifas para poder solventar para lo que se ve acá”, explicó, en referencia a la organización previa y a la autogestión que sostiene a la agrupación.

Aguirre detalló además que los integrantes se organizaron en distintos grupos de trabajo, encargados de confeccionar trajes, carrozas y utilería. “Cada escuadra realiza distintos trabajos para solventar sus gastos”, señaló, y subrayó el compromiso de las familias y colaboradores que acompañaron el proceso.

Sobre la temática elegida para esta edición, la presidenta indicó que Marabú representó a México, con una puesta cargada de simbolismo y colorido. “Este año representamos México, la unión, las raíces, mucho color, los mariachis”, afirmó. El desfile incluyó trajes bordados, tocados llamativos, coreografías dinámicas y una batería potente que marcó el pulso del espectáculo a lo largo de todo el recorrido.

Finalmente, Aguirre se refirió a las sensaciones tras la primera noche de carnaval y al clima vivido entre los integrantes. “Venimos con mucha adrenalina durante esta semana. Tuvimos el ensayo técnico y esto es bajar los decibeles”, expresó, tras una presentación que fue celebrada por el público con aplausos sostenidos y que reafirmó el protagonismo de Marabú en el carnaval.

El despliegue de Irupé

La primera comparsa en abrir la noche fue Irupé. Una de las bailarinas de Irupé explicó: “Es el primer año que usamos casquete y espaldar. Este año presentamos el mar y la conciencia”. Además, detalló que los trajes se confeccionaron de manera artesanal durante una semana. “La comparsa tiene un diseñador y después cada uno hace los trajes con los materiales que nos dan”, señaló.

Carnaval de Feliciano 2026 - Comparsa Irupe

Las emociones también estuvieron presentes entre los integrantes de las comparsas. “Siento nervios y felicidad”, expresó una de las bailarinas al salir a escena.

El Carnaval se distingue no solo por la convocatoria, sino por la pasión de su gente. Familias enteras participan con espuma, risas y alegría, convirtiendo cada noche en un verdadero encuentro comunitario. Es una fiesta inclusiva, donde niños, jóvenes y adultos se integran en un mismo espíritu festivo.

Un carnaval "muy pasional"

El intendente Damián Arévalo destacó a Elonce el carácter pasional del carnaval local. “Es muy pasional para las tres comparsas que están en competencia. Eso hace que salgan a brillar con mucha fuerza, con sus reinas, batucadas y enredos”, afirmó. En ese sentido, remarcó el valor del trabajo artesanal: “Se trabaja mucho a pulmón, con costura a mano, brillo y alegría. No es un desfile, es un carnaval”.

Carnaval de Feliciano - intendente Damián Arévalo

Por su parte, la viceintendenta Marisa Leites señaló: “Es una noche hermosa y muy emocionante porque cada comparsa trabajó incansablemente para llegar a esta noche, con un marco de público que acompaña y disfruta en familia”.

Leites también resaltó la colaboración de toda la comunidad. “Lo particular del carnaval de Feliciano es lo pasional. Todas las familias colaboran y el pueblo entero se viste de fiesta”, sostuvo, y valoró “el gran trabajo del equipo municipal que dejó el corsódromo en condiciones para que todos puedan disfrutar”.

Carnaval de Feliciano 2026 - La gente disfruta del carnaval entrerriano

Próximas noches y convocatoria regional

Desde la organización invitaron al público a participar de las próximas noches del Carnaval Felicianero, previstas para los días 31 de enero y 7, 14 y 15 de febrero, con entradas a precios accesibles y una variada propuesta gastronómica.

Las entradas se adquieren directamente en el acceso al corsódromo, con un sistema de ingreso ágil y ordenado. La ubicación estratégica de San José de Feliciano, en el norte entrerriano, la convierte en un punto de encuentro para visitantes de distintas localidades de Entre Ríos y provincias vecinas, consolidando al evento como uno de los carnavales destacados de la región.