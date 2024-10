Duro relato de la joven que fue brutalmente golpeada: recibió más de 30 puntos

El pasado viernes por la noche, una joven fue salvajemente golpeada por un hombre en la ciudad de Colón y terminó en terapia intensiva a raíz de las graves lesiones que padeció. El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Pellenc y Chacabuco donde se emplaza una obra en construcción.

La víctima fue hallada por la Policía y trasladada de inmediato en una ambulancia para recibir atención médica, al tiempo que se inició la búsqueda del autor de la brutal agresión, quien fue localizado minutos después, escondido entre unos pastizales cercanos.

El sujeto, de 23 años, fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

El relato de la víctima

La joven víctima de la agresión utilizó su cuenta en la red social X para relatar el terrible ataque que sufrió.

“Soy Iara y el viernes por la noche me encontraba caminando por la calle Chacabuco y Pellec, cuando de repente aparece detrás mío Johan Fernández (con el cual no tenía ningún tipo de relación), a lo que me agarra y amenaza con matarme. Me arrastra hasta dentro de la construcción de esa esquina y empieza a ahorcarme y golpearme brutalmente hasta dejarme inconsciente”, expresa la joven.

Y agrega: “me golpeó la cara con piñas y patadas, me clavó un destornillador por todo el cuerpo, me dejó lesiones graves: Hematomas dentro de la cabeza, me arranco muelas desde la raíz, me dejó la cara, cabeza y cuerpo todo suturado, con 12 puntos en la cara, 3 puntos en la mano y más de 20 puntos en la cabeza. A demás de hundirme el septum hasta el fondo de la nariz”.

“Mientras estaba inconsciente, él seguía golpeándome, dejándome así en un enorme charco de sangre”, dice.

Para finalizar su relato, y modo de mensaje, Iara aclara que no hace esa publicación “para dar lastima ni mucho menos para generar algún tipo de disturbio; lo hago por todas aquellas que alguna vez sufrieron violencia de género y no pudieron contarla”.

El posteo de la joven (imágenes sensibles)

Soy Iara y el viernes por la noche me encontraba caminando por la calle Chacabuco y Pellec. Cuando de repente aparece detrás mío JOHAN FERNÁNDEZ (con el cual no tenía ningún tipo de relación), a lo que me agarra y amenaza con matarme. Me arrastra hasta dentro de la construcción + — 𝐢𝐚𝐫𝐢⋆ (@iaritaju) October 6, 2024

Lesiones graves y violencia de género

En un primer momento la causa fue caratulada como “Lesiones leves”, pero se rectificó por “lesiones graves en contexto de violencia de género”. Investiga la Unidad Fiscal de Colón. (Fuente: El Entre Ríos)