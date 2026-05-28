"Desmotivación e inasistencias" encabezan los principales problema de la secundaria en Argentina

La escuela secundaria se expandió e incluyó, pero persisten problemas profundos como falta de motivación estudiantil, el aumento en las inasistencias, la desmotivación docente, la falta de exigencia académica y el alejamiento de las familias.
La escuela secundaria se expandió e incluyó, pero persisten problemas profundos como falta de motivación estudiantil, el aumento en las inasistencias, la desmotivación docente, la falta de exigencia académica y el alejamiento de las familias en las trayectorias educativas de los adolescentes.
Así se indicó en un informe de Noticias Argentinas el cual fue elaborado en base a la Encuesta Nacional a Docentes y Directivos de Nivel Secundario 2026 y que es parte del trabajo “Repensar la escuela secundaria: problemas, resistencias y reformas posibles desde la mirada de docentes y directivos”.
El mismo fue elaborado por la Asociación Conciencia y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, basado en una encuesta nacional realizada este año a 1.148 educadores de 750 escuelas de todo el país y uno de los datos más contundentes fue que el 82,3% de docentes y directivos consideró que la principal problemática de la secundaria actual es la falta de motivación de los estudiantes.
Además, se indicó que el 73,8% de los educadores aseguró que la inasistencia es otro de los grandes conflictos que afectan a las escuelas y un 61,8% admitió que la desmotivación docente también aparece como una dificultad central, aunque se destacó entre las conclusiones del estudio que la desmotivación “es transversal” y afecta a escuelas de distintos niveles socioeconómicos, modalidades y tamaños institucionales.
Qué ocurre con las familias
El 58,2% percibe un bajo nivel de involucramiento de las familias en las trayectorias educativas de los estudiantes, proporción que asciende al 73,1% en escuelas de NSE bajo y al 63,7% en las de gestión estatal.
Esta percepción convive con una postura crítica respecto a la posibilidad de crear un Consejo de Padres/Madres que tenga poder de decisión en las decisiones institucionales: el 47,5% se manifiesta en desacuerdo con su intervención en la definición y desarrollo del PEI y el 70,6% rechaza su posible participación en la selección de equipos directivos.
Pese a que se reconoce un déficit de acompañamiento familiar, persisten límites sobre el rol que las familias deberían ocupar en decisiones consideradas propias de la gestión y la autonomía profesional de las escuelas.
Una escuela más centrada en los estudiantes
Se observó además un amplio consenso en torno a la necesidad de avanzar hacia propuestas pedagógicas más participativas y centradas en los estudiantes.
El 74,2% considera que debería profundizarse el uso de metodologías activas en la enseñanza secundaria y el 62,1% sostiene que la currícula oficial limita, en alguna o gran medida, la introducción de innovaciones pedagógicas en el aula.
También predomina una mirada favorable hacia la incorporación de las TIC: frente al debate sobre los celulares, la opción más favorable es su integración pedagógica (41,6%), por encima de la prohibición o la restricción. Estos resultados reflejan una demanda extendida por modelos de enseñanza flexibles, contextualizados y adaptados a nuevas formas de aprendizaje.
Por otro lado, las inasistencias de los estudiantes aparecen en un lugar destacado porque el 73,8% las identifica como un problema relevante y el 41,6% las considera entre las problemáticas más graves.
Además, con relación al uso de los celulares en clase, la postura más respaldada fue la de la integración pedagógica del teléfono móvil, ya que el 41,6% de los encuestados se manifestó a favor de incorporarlo con fines educativos y de manera planificada, aunque es un tema que aún genera tensiones porque un sector importante todavía plantea restricciones o prohibiciones, especialmente en escuelas urbanas y de niveles socioeconómicos más altos.
Otro punto que más discusión genera es el eventual reemplazo de la repitencia tradicional por sistemas de aprobación por materias y, en este caso, solo el 28,7% está de acuerdo con avanzar hacia ese esquema, mientras que acerca de la creación de una evaluación nacional estandarizada al finalizar la secundaria, el 65,2% de los encuestados se manifestó “algo o totalmente de acuerdo” con esa propuesta.