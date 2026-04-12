¿Cuánta agua necesita tomar una persona realmente?: la importancia de la hidratación

A pesar de su importancia, una gran parte de la población vive en un estado de deshidratación leve sin saberlo, según afirman especialistas. Es clave para la salud tomar más agua y menos gaseosas o jugos no naturales.
El agua no es solo una bebida más; es el componente principal del cuerpo humano, representando entre el 50% y el 70% de nuestro peso corporal. Cada célula, tejido y órgano depende de ella para funcionar correctamente.
Sin embargo, a pesar de su importancia, una gran parte de la población vive en un estado de deshidratación leve sin saberlo, según afirman especialistas consultados por la Agencia Noticias Argentinas.
¿Por qué es fundamental beber agua?
El agua cumple funciones críticas que van mucho más allá de simplemente calmar la sed:
- Regulación térmica: Ayuda a mantener la temperatura corporal a través de la sudoración.
- Lubricación articular: Actúa como amortiguador y lubricante para las articulaciones y los tejidos.
- Eliminación de desechos: Es esencial para que los riñones filtren toxinas y para prevenir el estreñimiento.
- Rendimiento cognitivo: La deshidratación leve puede provocar fatiga, pérdida de memoria a corto plazo y falta de concentración.
- Salud de la piel: Una hidratación adecuada ayuda a mantener la elasticidad y la barrera protectora de la piel.
El mito de los 2 litros: ¿Cuánto hay que tomar?
Existe una regla general muy difundida que sugiere tomar 2 litros de agua por día (unos 8 vasos). Si bien es una guía útil, la ciencia moderna indica que la cantidad exacta es personal y variable.
Las necesidades de hidratación dependen de varios factores:
Peso y composición corporal: A mayor masa, mayor necesidad de líquido.
Nivel de actividad física: El ejercicio intenso requiere reponer la pérdida por sudor.
Clima: El calor y la humedad aumentan significativamente los requerimientos.
Estado de salud: La fiebre o problemas renales modifican la necesidad de agua.
Guía según la edad (Recomendaciones generales de la EFSA):
- Hombres adultos: Aprox. 2.5 litros.
- Mujeres adultas: Aprox. 2.0 litros.
- Niños (9-13 años): Aprox. 1.9 - 2.1 litros.
- Embarazo/Lactancia: Aumenta entre 300 ml y 700 ml adicionales.
Dato clave: No todo el agua proviene de la botella. Aproximadamente el 20% de nuestra hidratación diaria proviene de alimentos sólidos, especialmente frutas y verduras (como sandía, pepino o tomate).
Consejos para mejorar la hidratación
Si te cuesta llegar a tu objetivo diario, estas estrategias pueden ayudar:
- Llevá una botella con vos: Tener el agua a la vista es el mejor recordatorio.
- Saborizá naturalmente: Si el agua pura te aburre, agregá rodajas de limón, pepino o menta.
- No esperes a tener sed: La sed es una señal de que la deshidratación ya comenzó.
- Monitoreá tu orina: Un color amarillo claro indica una buena hidratación; si es oscuro, necesitás beber más de inmediato.
Mantenerse hidratado es, probablemente, la forma más económica y sencilla de mejorar nuestra salud general y niveles de energía de manera inmediata.