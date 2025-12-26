Cómo desintoxicarse después de las fiestas: consejos para una alimentación saludable en verano

REDACCIÓN ELONCE
Con las altas temperaturas del verano y los excesos festivos, la nutricionista Patricia Frías brindó valiosos consejos para desintoxicarse y llevar una alimentación más saludable, ideal para disfrutar del calor de forma equilibrada y responsable.
Tras las festividades de fin de año, muchas personas se enfrentan a la necesidad de desintoxicarse y ajustar su alimentación, especialmente en verano, cuando las altas temperaturas suman otro desafío para mantener el bienestar. En una reciente entrevista con Elonce, la licenciada en nutrición Patricia Frías ofreció valiosos consejos sobre cómo adaptarnos a los cambios que la temporada exige y cómo recuperar la vitalidad tras los excesos de las fiestas.
Desintoxicación post-fiestas: un cambio hacia lo natural
Luego de celebraciones copiosas, es común que las personas busquen formas de “limpiar” el cuerpo de los excesos cometidos durante las fiestas. “Es clave enfocarnos en alimentos frescos y naturales para ayudar a nuestro cuerpo a recuperarse. El consumo de frutas y verduras frescas es fundamental para desintoxicarnos de manera efectiva", señaló la licenciada Frías.
La nutricionista recomendó reducir al mínimo los alimentos procesados y pesados como el vitel toné, los pan dulce, las mayonesas y los chocolates, que predominan en las mesas festivas. En su lugar, propuso una dieta basada en jugos naturales, licuados, yogures descremados y leches vegetales para los desayunos, junto con frutas trozadas como snacks. Esta opción, además de ser saludable, es ideal para combatir las altas temperaturas de la región.
Ensaladas frescas y carnes magras
El almuerzo y la cena, según Frías, deben ser igualmente livianos. Se recomienda preparar ensaladas frescas con ingredientes como tomate, lechuga, espárragos, pepino y, si se prefiere, incorporar pasta integral o arroz. “Podemos agregar un toque de frutas como naranja o pomelo para aportar frescura y vitaminas”, afirmó la nutricionista.
En cuanto a las proteínas, Frías destacó la importancia de elegir carnes magras, como pollo o pescado, en lugar de carnes grasas como el cordero o el lechón. Para prepararlas, es preferible optar por métodos sencillos como la plancha o la cocción al vapor. Las carnes rojas y procesadas, que suelen ser un clásico en las celebraciones, deben quedar fuera de la dieta diaria para evitar el exceso de grasas saturadas.
La importancia de la hidratación
Uno de los consejos más relevantes que dio Patricia Frías fue sobre la hidratación, especialmente en los días de calor intenso. “Durante el verano, la hidratación es esencial. Se recomienda consumir entre 1,5 y 2,5 litros de agua al día, y esto incluye también los líquidos que provienen de las frutas y verduras”, explicó.
Además, la licenciada sugirió preparar agua saborizada de manera natural, utilizando frutas como limón, naranja o pomelo. “El agua fresca con trozos de frutas es una excelente opción para mantenerse hidratado sin recurrir a bebidas azucaradas”, comentó.
Frías también indicó que, además del agua, es importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas en exceso, sobre todo después de las fiestas. “Dejemos el alcohol para la próxima celebración y centrémonos en mantener el cuerpo bien hidratado con opciones naturales”, recomendó.
Actividad física moderada y cuidados bajo el sol
En cuanto a la actividad física, la nutricionista recordó que es necesario equilibrar el ejercicio con una correcta hidratación. “Lo ideal es realizar caminatas suaves, preferentemente en las primeras horas del día o al atardecer, cuando las temperaturas no son tan extremas”, afirmó.
La actividad física no solo contribuye a mantener el peso y la salud, sino que también mejora el ánimo y la energía. “Una caminata diaria, acompañada de una alimentación adecuada, ayuda a equilibrar el organismo y facilita el proceso de desintoxicación”, agregó Frías.
Además, subrayó la importancia de evitar exponerse al sol en horarios de máxima radiación. En Entre Ríos, donde las temperaturas pueden superar los 30°C, es vital cuidarse de los efectos del calor excesivo.
Precauciones con la cadena de frío en alimentos
Por último, Patricia Frías hizo un llamado de atención respecto al manejo de ciertos alimentos, especialmente aquellos que contienen mayonesas o cremas. “Con el calor, el riesgo de intoxicaciones alimentarias aumenta, por lo que es imprescindible mantener la cadena de frío y asegurarse de que los alimentos se conserven a la temperatura adecuada”, explicó.
La nutricionista recomendó no dejar los alimentos fuera de la heladera durante mucho tiempo y servirlos de inmediato para evitar la proliferación de bacterias, especialmente en productos como ensaladas con aderezos caseros o carnes frías.
En resumen: alimentación, hidratación y precauciones
En conclusión, para mantener una alimentación saludable en verano y facilitar la recuperación tras los excesos de las fiestas, es clave consumir alimentos frescos y ligeros, priorizar la hidratación y realizar actividades físicas moderadas, sin exponerse al sol de manera peligrosa. Siguiendo estas pautas, no solo mejoramos nuestra salud, sino que también logramos disfrutar del verano de manera plena y responsable.