 Lanzan una campaña nacional para advertir por los riesgos de comprar medicamentos fuera de farmacias

La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias inició una campaña para alertar sobre las consecuencias de comprar medicamentos en lugares no autorizados. Remarcaron que solo en farmacias se garantiza conservación, procedencia y orientación profesional.
La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), que reúne a más de cinco mil farmacias en el país, lanzó una campaña de alcance nacional destinada a concientizar sobre los riesgos que implica comprar medicamentos fuera del ámbito farmacéutico. La iniciativa busca advertir a la comunidad sobre los problemas de salud que pueden surgir cuando no se cuenta con la intervención de un profesional en la dispensa.
Según remarcaron desde la organización, cuando un paciente obtiene un fármaco en lugares no habilitados se expone a recibir productos falsificados, vencidos o mal conservados. Además, señalaron que el usuario podría no recibir el medicamento indicado debido a la ausencia del asesoramiento farmacéutico, fundamental para garantizar que el tratamiento prescripto funcione adecuadamente.
La importancia del rol profesional y del control sanitario
FACAF explicó que las farmacias cumplen un papel clave dentro de la cadena sanitaria. En estos establecimientos se controla todo el proceso que garantiza la procedencia y conservación de los medicamentos, factores que aseguran una dispensa correcta y segura.
"Adquirir productos medicinales fuera de la farmacia puede generar reacciones adversas o directamente que el tratamiento no funcione. Y, en el peor de los casos, complicar aún más enfermedades", indicaron desde la entidad en el marco de la difusión de la campaña.
También destacaron que “los farmacéuticos son profesionales preparados para brindar atención segura, información clara y acompañar en cada tratamiento”, subrayando la importancia del acompañamiento técnico para evitar riesgos innecesarios en la salud de los pacientes.
Un mensaje para la comunidad
Como parte de la iniciativa, FACAF reforzó la necesidad de acudir únicamente a establecimientos habilitados. El mensaje difundido por la federación insta a actuar con responsabilidad: “No arriesgues la salud comprando medicamentos en lugares no autorizados. Acudí siempre a tu farmacia de confianza y más cercana”.