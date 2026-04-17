Aniversario de San Benito: cambio de lugar, sorpresas y maratón récord por los 147 años

El aniversario de San Benito celebrará su edición número 147 este domingo con importantes cambios organizativos debido a las condiciones climáticas, pero manteniendo una nutrida propuesta deportiva, cultural y social. Desde el Municipio confirmaron que las actividades se trasladarán al casco histórico.

El coordinador de Cultura y Turismo, Ariel Noguera, explicó la decisión: “Con la gran cantidad de agua caída, tomamos la asertiva decisión de cambiar los festejos del Parque Vyetes”.

El nuevo punto de encuentro será en el centro de la ciudad. “Decidimos pasarlo al casco histórico. En calles 9 de Julio y Ramírez va a estar el escenario, enfrente a la parroquia San Benito Abad”, detalló.

Maratón récord y fuerte convocatoria

Uno de los ejes del cumpleaños será la maratón “San Benito Corre”, que comenzará a las 9 y ya genera gran expectativa. La entrega de kits se realiza en la previa y también el mismo día del evento.

La convocatoria superó todas las previsiones. “Ya cerramos todas las inscripciones porque hay 550 inscriptos, una locura”, destacó Noguera, marcando el crecimiento de la actividad.

La competencia contará con tres distancias.

Recorrido, organización y servicios

El circuito será completamente urbano. “El recorrido es todo por asfalto”, indicó Noguera, quien además explicó que el cambio de locación modificó la planificación original.

Pese a esto, se garantizarán todos los servicios para los corredores. “Va a haber refrigerios, puestos de hidratación, así que todo el mundo está cubierto con eso”, aseguró.

También participarán autoridades locales y vecinos. “El intendente va a estar presente junto con un montón de funcionarios”, agregó.

Agenda cultural y artística para toda la familia

Por la tarde, a partir de las 16:30, continuará el festejo con el acto central y espectáculos.

Llega el aniversario Nº 147 de la ciudad de San Benito

El evento incluirá artistas locales y propuestas variadas. El cierre será a pura música tropical. El funcionario aconsejó llevar sillones y adelantó sorpresas en cuanto a los shows.

Feria de emprendedores

Además, habrá una importante feria con 120 emprendedores. El crecimiento del sector también fue destacado. “La lista cuando empezamos este año llegó a 485 de emprendedores y artesanos inscriptos”, aseguró.