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Invitan a feria de emprendedores con fin solidario en el polideportivo "Dejando Huella"

La feria de emprendedores en el polideportivo "Dejando Huella" de Paraná se realizará este sábado desde las 10, con propuestas locales y un fuerte objetivo solidario.

17 de Abril de 2026
Reúnen alimentos para merenderos.
Reúnen alimentos para merenderos. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La feria de emprendedores en el polideportivo "Dejando Huella" de Paraná se realizará este sábado desde las 10, con propuestas locales y un fuerte objetivo solidario.

La feria de emprendedores en el polideportivo "Dejando Huella" de Paraná tendrá lugar este sábado desde las 10 hasta las 17, convocando a vecinos y productores locales en una jornada que combinará economía social y ayuda comunitaria. La actividad se desarrollará en el barrio Ricardo Güiraldes y busca fortalecer el trabajo independiente.

 

En diálogo con Elonce, Mónica Martínez explicó el origen de la propuesta: “Las chicas vienen y exponen lo que hacen. Entonces lo venden baratito y tienen la posibilidad de ganar una platita modo circular”.

La jornada contará con una amplia variedad de productos elaborados por emprendedoras de la zona. “Tejido, marroquinería, plantitas, hacen de todas las chicas”, agregó, destacando la diversidad de rubros que estarán presentes durante el evento.

 

Una propuesta solidaria para sostener el comedor

Más allá del impulso a la economía local, la iniciativa tiene un fuerte componente solidario. Según detalló Martínez, la participación tiene un requisito accesible: “Pedimos un alimento no perecedero para nuestro comedor merendero”.

Este aporte será destinado a asistir a niños de distintos barrios que dependen del espacio comunitario.

 

Además, la organización facilita las condiciones para los feriantes. “Prestamos nuestras mesas y sillas”, indicó, subrayando que el objetivo es promover la participación sin generar costos adicionales.

 

Variedad de productos y convocatoria abierta

Quienes se acerquen a la feria podrán encontrar múltiples opciones.

 

El evento también ofrecerá un espacio de encuentro para las familias. “Vamos a ofrecer tortas fritas así que pueden traerse el mate”, comentó, invitando a disfrutar de una jornada distendida.

 

Cómo colaborar y sumarse a la iniciativa

La convocatoria está abierta tanto para vecinos como para nuevos emprendedores que deseen sumarse. “Mi número es 155 144 929”, señaló, facilitando el contacto directo para quienes quieran participar o colaborar.

 

Desde la organización remarcaron que la ayuda puede canalizarse de distintas maneras, no solo asistiendo a la feria. “Pueden traernos acá”, indicó Martínez, en relación a las donaciones para el comedor.

 

También recordó la disponibilidad para recibir colaboraciones durante la semana: “Estoy acá en los salones todos los días de lunes a viernes y los sábados de 16 a 18”.

Temas:

feria de emprendedores alimentos Solidaridad merendero
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