Ampliaron alerta por tormentas fuertes: abarca a todo Entre Ríos y otras 14 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió su alerta por tormentas fuertes, extendiendo su alcance a toda la provincia de Entre Ríos. El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes para la tarde y noche del viernes.

Según indicó, “las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían estar entre 60 y 90 km/h”

Lluvia

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Sin embargo, en el sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y Norte de la provincia de Buenos Aires los valores de precipitación podrían ser mayores, entre 50 y 70 mm.

Además el SMN elevó a alerta naranja la advertencia durante la madrugada del sábado para el centro, oeste y norte de la provincia. Se espera que las precipitaciones más intensas se registren en las primeras horas de este sábado, con lluvias fuertes que se prolongarán hasta la mañana del domingo. La jornada continuará inestable hasta el domingo, con posibilidad de más tormentas.

Según el mapa, toda la provincia se encuentra bajo alerta amarilla, lo que indica la presencia de lluvias y tormentas fuertes. Sin embargo, se prevé que, en la madrugada, los departamentos de Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, Concordia, Federal, Federación, San Salvador y Feliciano experimenten condiciones más extremas. En esta área se emitió la alerta naranja debido a lluvias intensas y tormentas fuertes, algunas de ellas potencialmente severas, acompañadas por ráfagas de hasta 80 km/h, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y, especialmente, abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

Se estima que la acumulación de lluvia podría alcanzar entre 60 y 100 milímetros, y en algunas zonas podría superarse de manera puntual.

Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, en total son 15 las provincias que estarán bajo aviso por tormentas fuertes: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Tierra del Fuego y Jujuy. Estas condiciones implican “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

En este contexto, el SMN recomendó: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, en el sur rigen avisos por vientos fuertes y de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 95 kilómetros por hora. Ocurre en Santa Cruz -incluida la capital, Río Gallegos- y en Tierra del Fuego.

Alerta por calor extremo

En paralelo con la advertencia por tormentas, el organismo señaló que las altas temperaturas se mantendrán y en el norte del país regirán avisos por calor extremo, que advierten que podrían generar un efecto alto en todas las personas, incluso las más saludables. Las zonas más afectadas serán Corrientes (22.5°C), Chaco (21.1°C) y Santa Fe (23.5°C). Precisamente, las localidades implicadas son Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, General Obligado, San Javier, Vera, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar, consignó La Nación

A su vez, el aviso de nivel naranja tendrá lugar en Formosa (23.5°C) -en Bermejo, Matacos, Ramón Lista y Patiño-, en el sector norte de Chaco -en Almirante Brown y General Güemes- y en el este de Jujuy (20.7°C), en Rivadavia. Por otro lado, la alerta amarilla fue pronosticada para el noroeste de Santa Fe, en Nueve de Julio, San Cristóbal y San Justo, y para Santiago del Estero (23.8°C), en Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

Ante este escenario, el organismo aconsejó:

• Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

• No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

• Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

• Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

• Evitar comidas muy abundantes.

• Ingerir verduras y frutas.

• Reducir la actividad física.

• Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

• Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.