Desaparición de Loan: el abogado de los detenidos renunció a la defensa del tío

Renuncia a la defensa del tío

Hoy se cumple una semana desde que, de 5 años, desapareció en la zona rural de la localidad de 9 de Julio, en, después de que salió a buscar naranjas desde la casa de su abuela y no regresó. En la zona se desplegó un gran operativo de rastrillaje para dar con él, en el que incluso se usan cámaras térmicas para trabajar durante la noche.Por el hecho, el fiscal, quien tiene a su cargo la investigación, imputó a tres personas. Se trata dey una pareja de amigos suyos, identificada comoEstán acusados del delito de abandono de persona. El juez de Garantías Lucio López Lecube, ahora en turno,Los tres se negaron a declarar.e incluye el rastrillaje con avionetas, helicópteros, lanchas, gomones, la división de canes de la Policía de Entre Ríos y Santa Fe. Además, se sumó el fiscal Guillermo Barry a la investigación.En este marco,Guillermo Barry, otro de los fiscales que está en la causa, anunció que“Fue hace minutos. En principio tendrá una defensa oficial hasta que designe un nuevo abogado”, explicó.Además, informó que este jueves dos personas que estuvieron en el almuerzo previo a la desaparición de Loan fueron interrogados.Respecto a la reconstrucción de los menores, destacó: “Fue muy positiva porque nos permitió tener un panorama más claro de la distancia y la localización del recorrido que hicieron".Lo concreto es que mientras que el menor no aparezca los tres detenidos son responsables”, enfatizó.“Sobre la zapatilla que estaba arriba de la heladera no está en nuestro legajo”, resaltó el fiscal sobre lo encontrado en uno de los allanamientos.Al ser consultado sobre los dichos de la tía de Loan, Barry, respondió: “Ya fue citada y ratificó lo que mencionó en los medios. Una testigo que entrevistamos hoy también dijo lo mismo, por ese motivo Benítez está detenido y es uno de los principales implicados".“La calificación de abandono de persona puede cambiar. Nunca descartamos que hubiese sido secuestrado, lo que pasa ahora es que empezó a tomar más fuerza esta hipótesis”, informó