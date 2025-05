“Ya no tengo alegría en mi vida”, dijo la madre de los hermanos fallecidos en la ruta 12

Condena por siniestro vial. Tras la sentencia de cinco años y seis meses de prisión efectiva a Maximiliano Zapata por el siniestro vial que el 7 de abril de 2024 se cobró la vida de tres jóvenes en la Ruta Nacional 12, Carina Emeri, madre de Ayrton y Brian Bertozzi, dos de las víctimas, expresó su dolor.

“Yo pensé que le iba a dar menos, pero bueno, nada me va a devolver a mis hijos. Que este hombre pague lo que hizo”, sostuvo Emeri en diálogo con Elonce, quien también solicitó que Zapata cumpla la condena en un establecimiento penitenciario y no bajo arresto domiciliario. “Me gustaría que sea en el penal porque siempre él ha estado en su casa, ha estado muy cómodo mientras nosotros sufrimos en la nuestra”, expresó.

“Voy al cementerio tres, cuatro veces a la semana, sé que ellos no están ahí, sé que están en el cielo, que nadie me los va a devolver por más que el responsable vaya a la cárcel, pero un poquitito de alivio me va a traer a mí”, indicó.

“No merecían morir así”

En su relato, la mujer destacó la integridad de sus hijos: “Ellos eran sanos, buenos, unos gurises que no iban a salir a matar, a robar, a drogarse, a nada. Trabajaban, uno estudiaba. No merecían que este hombre les truncara la vida como lo hizo”.

Según se supo durante el juicio, uno de los agravantes fue que Zapata conducía a 135 km/h al momento del impacto, mientras que los jóvenes apenas se incorporaban al tránsito tras salir de una estación de servicio.

“Como madre, a mí me dejaron muerta en vida. Ando por andar. Ya no tengo alegría, por más que tengo otra hija conmigo y un hijo que no vive conmigo, pero ya no tengo alegría en mi vida. Y no creo que la recupere”, dijo entre lágrimas.

Además del reclamo por la prisión efectiva, Emeri y su esposo presentaron una denuncia penal contra un médico policial por comentarios insensibles durante el proceso. “Me desgarró el alma. Dijo: ‘Mejor hacerle a un muerto que a un vivo’. Estaba yo ahí, la madre. ¿Cómo me va a decir eso?”, cuestionó.

La mujer cerró su declaración con una reflexión sobre la necesidad de justicia: “Nadie me los va a devolver, pero un poquito de tranquilidad me da”.

El juez Santiago Brugo dictó la condena contra Zapata y restaba resolver si el imputado sería trasladado a la Unidad Penal N.º 1, como solicitaron la fiscalía y la querella, o si permanecería en prisión domiciliaria. Elonce.com