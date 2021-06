Desmalezan terreno para el traslado de la bomba al nuevo muelle en toma de agua

Sobre la situación de la bomba

Pozos semisurgentes

, según el hidrómetro de Vías Navegables cuya imagen accedió. La bajante del curso de agua trae aparejados inconvenientes en la captación de agua cruda para su potabilización. En ese marco, el intendente Adán Bahl anunció que se trabaja para el“Es una obra que estará concluida en 60 días y nos va a independizar de la altura del río. Cuando esté terminada, Paraná no va a tener más problemas de captación del agua”, prometió el mandatario municipal.registró este miércoles el inicio de las, trabajos que se necesitan para emprender el traslado de la bomba que extrae agua cruda desde el río Paraná hacia la planta potabilizadora.A su vez, el martes o miércoles llegará la primera tanda de caños que se compraron hace unos 20 días para hacer traslado de la bomba”, comunicó ael subsecretario municipal de Saneamiento, Juan Pablo Arroyo.“Es una obra que se encaró hace tres meses a partir de la generación del proyecto y la compra de los materiales porque en este contexto de pandemia, las fábricas trabajan a demanda, y no tienen stock”, explicó Arroyo al aclarar: “En Argentina solo hay dos empresas que pueden hacer este trabajo, de las cuales, una no tenía capacidad, y la que contratamos,En un segundo envío mandarían las piezas especiales, que son las últimas en colocarse”. “El proyecto se financia con fondos propios del municipio”, remarcó.“La bomba está prácticamente fuera del agua y todavía sigue trabajando con normalidad: extrae aproximadamente 1.300 metros cúbicos por hora,”, alertó Arroyo. Fue por eso que el subsecretario municipal solicitó a los vecinos, “responsabilidad y solidaridad en el uso del agua, que no se derroche, porque“No habría inconvenientes, pero se producirá menos y se necesitará que se consuma menos. Uno de los beneficios es que en invierno se consume menos agua que en relación a otras estaciones del año”, evaluó el ingeniero al comentar queFinalmente, el subsecretario municipal de Saneamiento anunció que, que causaron controversia durante el verano, pero que en este momento son necesarios porque serán otra fuente de agua que tendremos a disposición y la vamos a utilizar”.