Bajante: las lluvias no repercutirían en lo inmediato en la altura del río

Paraná El río bajó a cero y Prefectura se quedó sin escala para medir su altura

La bajante del Paraná continúa profundizándose. Este martes el río registra una altura por debajo del cero en el puerto de la capital entrerriana. El caudal del Paraná registra el menor nivel en décadas en el territorio argentino, motorizado por la escasez de lluvias significativas en la región.que se prevé que “la bajante del Paraná es generalizada y los pronósticos no son muy favorables,En este sentido, aclaró que, si bien está previsto que este miércoles llueva, “”.. En cuanto a la posibilidad de abrir las represas para que mejore el nivel del río, Santana explicó que “la represa debe mantener un nivel de agua para que las turbinas funcionen y tiene que ver con las precipitaciones y caudal de agua, no es algo sencillo".“El canal de anegación tiene caudal necesario para poder garantizar el traslado de las embarcaciones”, explicó y agregó que “el río es navegable en toda su extensión, pero hay que tener mayor precaución, sobre todo de noche, los buques deben evitar navegar durante la nocturnidad ”.Se podría pasar caminando entre el islote curupí y la isla puente, “si bien no es recomendable porque no se sabe que puede haber debajo”, dijo el prefecto.Por otro lado, el prefecto detalló que observó fotos donde las personas caminaban por la manta del Túnel, y detalló que “es muy peligroso caminar por esa zona y no es para nada recomendable”.