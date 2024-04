Cómo son los robots humanoides que Amazon está probando en Estados Unidos

Así es Digit, el robot humanoide de Amazon

Digit puede agarrar y transportar paquetes

Algunos almacenes de Amazon en Estados Unidos cuentan desde hace unas semanas con un nuevo integrante llamado Digit. No se trata de un nuevo jefe, ni de un empleado ni de un producto recién llegado al catálogo de la tienda, sino de un robot humanoide que llega dispuesto a revolucionar el trabajo en los almacenes de la compañía.Digit tiene brazos y piernas como un humano, lo que le permite moverse como si fuera uno de ellos. Esto le permite agarrar y manipular objetos, además de transportarlos hacia otros lugares del almacén.Según especialistas, la llegada de estos robots humanoides a Amazon es positiva por el avance tecnológico que supone, pero negativa por lo que implicará en un futuro próximo para los trabajadores de la empresa, que ya advierten de las graves consecuencias de su integración.Amazon lleva años trabajando en la automatización de las diferentes fases de trabajo en sus almacenes, desde la preparación de pedidos hasta el reparto de los mismos.Sin ir más lejos, la compañía ya planea que el reparto de paquetes con drones llegue a Europa muy pronto. Mientras, en Estados Unidos ya prueba la implantación de Digit, un robot con aspecto de humano que promete cambiar la forma de trabajo en los almacenes.Según informa la BBC, Amazon está probando el uso de este robot humanoide en sus almacenes con el objetivo de "liberar a los empleados para que puedan ofrecer mejores servicios a los clientes".Para ello, han optado por un robot que tiene brazos, piernas y un movimiento muy similar al de una persona. Puedes verlo en el siguiente vídeo, en el que Digit aparece unos segundos trabajando en uno de los almacenes de la compañía.Digit tiene unos brazos alargados que le permiten agarrar y mover una gran bandeja con facilidad. Una vez agarrada, utiliza sus piernas para moverse hacia la cinta transportadora y dejar la bandeja en ella.Es verdad que el robot no es especialmente rápido ni ágil, pero realiza su tarea con éxito. Digit también tiene la capacidad de subir y bajar escaleras gracias a la flexibilidad de sus piernas.Este robot ha sido creado por la firma Agility Robotics. Digit tiene una altura de 1,75 centímetros, un peso de 65 kilogramos y la fuerza suficiente para agarrar y transportar objetos de hasta 16 kilogramos. De momento, el robot es utilizado para mover paquetes, pero el plan de la compañía es que un futuro pueda descargar trailers enteros y, finalmente, entregar paquetes en sus destinos.Digit no es el primer robot que Amazon utiliza en sus almacenes, pero sí el primero que imita el movimiento de un ser humano. De momento, su tarea es ayudar a los trabajadores en el proceso de reciclaje de contenedores, una tarea muy aburrida según afirman los responsables de la compañía. Parece que la idea de la firma es esa, que los robots colaboren con los trabajadores en el futuro, pero que no lleguen a sustituirlos. (NA)