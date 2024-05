“La causa de la enfermera no está cerrada definitivamente”, dijo el fiscal

Radio Máxima

Sociedad Desestimaron denuncia contra enfermera acusada de suministrar sustancia tóxica

El coordinador del Ministerio Público de Fiscales Lisandro Beherán, se refirió a la causa que involucra a una enfermera por la muerte de una paciente : “El médico forense no encontró elementos para responsabilizar a nadie, pero si alguien tiene nuevas pruebas se puede continuar con la investigación” expresó.“Los primeros días de febrero tomamos conocimiento a través de directivos del Hospital Centenario, sobre una enfermera que habría presentado un largo y detallado escrito, los últimos días del mes de enero, haciendo saber sobre una paciente que se encontraba internada en la Sala de Terapia de Enfermedades Respiratorias, quien estaba intubada y se le habría suministrado una medicación en una supuesta cantidad excesiva que habría provocado el fallecimiento de la paciente”, expresó el jefe de fiscales de Gualeguaychú, Lisandro Beherán aEs por esto que desde Paraná se determinó que un médico forense de La Paz interviniera en este caso para poder llegar la conclusión con todos los elementos logrados en la investigación.“El 15 de abril es cuando se conoce el informe del forense y se expresa la imposibilidad de encontrar la sustancia que fue suministrada y que habría provocado la muerte por cantidad excesiva según lo que relató la denunciante”, dijo el fiscal y agregó que “el médico refiere que la paciente fue atendida de acuerdo a lo que establece el protocolo médico y que la muerte se habría originado por la enfermedad que padecía la misma”. Y agregó en su informe “que era imposible por el paso del tiempo poder determinar la cantidad de medicación que se denunció en exceso (cloruro de potasio)”.“Por lo que en principio no se puede encontrar la responsabilidad en la enfermera denunciada, según el informe del médico forense”.Por otra parte las personas que declararon “no hicieron mención a ningún motivo extraño que habría provocado la muerte sino que se debió a la enfermedad y los padecimientos que tenía".“Hay que tener en cuenta que la denunciante se presenta a la dirección del hospital el 22 de enero cuando el fallecimiento fue en noviembre”.Respecto al cierre de la causa, el fiscal Beherán expresó que “no es que la causa se cierra definitivamente, sino que durante estos meses luego de la investigación, no se pudo comprobar con pruebas, la responsabilidad de la enfermera para poder continuar con la acusación”.“En una investigación nunca se descarta que se puedan sumar nuevas pruebas para reabrir la causa, estando abierta las puertas para participar de la misma”, cerró el fiscal.La familia de Graciela Santana, la mujer con EPOC que falleció el 8 de noviembre de 2023 en el hospital Centenario, convocaron a la comunidad acompañar una protesta que realizarán frente a Tribunales.La marcha será este miércoles 8 a las 10, fecha en que se cumple medio año de la muerte. Se concentrarán en la Plaza San Martín para acercarse a los Tribunales. "Queremos que se haga justicia por la muerte de mi madre, para que no vuelva a pasar. Justicia por Graciela que podía seguir viviendo", dice la publicación de Ingrid Peralta, una de las hijas de la víctima.Es que la semana pasada, la familia de Graciela Santana, de 55 años, se enteró de la investigación judicial alrededor del deceso de la mujer tras una denuncia del propio Hospital Centenario ante la Fiscalía de Gualeguaychú.Desde el nosocomio se le indicó a la familia que Graciela sufrió "una muerte natural a causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)". Sin embargo, existe una denuncia penal contra una enfermera por una supuesta mala praxis.Ahora los familiares buscan respuestas certeras tras enterarse, seis meses después y por las notas periodísticas, de lo sucedido. El sábado se reunieron con la dirección del Hospital Centenario mientras realizaron una protesta en la puerta de la institución. "Las respuestas no fueron lo que esperábamos", dijeron aAsimismo, realizaron una denuncia policial y un fiscal se entrevistó con las hijas de la víctima. Justamente, el Coordinador de Fiscales, Lisandro Beherán, precisó que "no hay elementos de prueba suficientes, ni se ha podido corroborar la versión denunciada desde el Hospital" y por eso la causa "pasó al archivo pero no está cerrada".