Celeste Muriega lució lencería engomada, túnica de red y borceguíes

Fanática de los conjuntos de lencería más audaces y arriesgados, Celeste Muriega no deja de arrasar en Instagram con sus más osadas apuestas de moda en ropa interior, que incluyen los últimos caprichos de la moda más íntima.Recientemente, la influencer y bailarina hizo una producción de fotos y volvió a causar revuelo con su elección fashionista reflejando el look sado glam. Para las cámaras, posó con un conjunto de lencería total black engomado y sumó prendas de red con brillos por encima.¿Los detalles? Se trata de una dupla de alto impacto conformada por un corpiño triangular con tiritas criss-cross en el delantero, pequeñas arandelas y bombacha colaless cavada con tiritas regulables a ambos lados de las caderas. Todo confeccionado en negro azabache. Además, sumó al equipo un portaligas al tono.Por encima de la apuesta, se puso un minivestido de red transparente al tono con detalles de brillos plateados, que dejó ver por debajo su ropa interior. Finalmente, para el calzado, eligió lucir unas botas tipo bucaneras XXL con caña altísima y plataforma.En cuanto al beauty look, deslumbró con un make up llamativo y recargado. Llevó los ojos maquillados con un delineado extremo estilo cat eye en negro que complementó con sombras rosadas para la zona de los párpados, máscara de pestañas e iluminadores. Además, usó los los labios pintados con un lipgloss con un leve pigmento rosado.